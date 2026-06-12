“Pino Romualdi – Una vita per la destra, una vita per l’Italia” di Luca Bonanno: la presentazione alla Fondazione An

Foto: Secolo d'Italia

L'evento

Mercoledì 17 giugno, alle ore 15, verrà presentato il libro di Luca Bonanno intitolato “Pino Romualdi – Una vita per la destra, una vita per l’Italia”, nella sala convegni della Fondazione Alleanza nazionale, a via della Scrofa 43. L’evento si terrà anche in collaborazione con Eclettica edizioni e il Secolo d’Italia. Per l’occasione interverranno anche alcuni parlamentari.

“Pino Romualdi – una vita per la destra, una vita per l’Italia”: il convegno per la Fondazione An

Il volume, pubblicato con Eclettica edizioni, ripercorre i passi di uno dei fondatori del Movimento sociale italiano, con la prefazione di Annalisa Terranova. L’introduzione del convegno sarà affidata al senatore e vicepresidente della Fondazione An, Antonio Giordano, mentre la presentazione sarà moderata da Federica Giovannucci, de La Voce del Patriota. Interverrà l’autore del libro, Luca Bonanno, assieme al deputato Alessandro Amorese, fondatore di Eclettica edizioni e al ministro per gli Affari europei Tommaso Foti. Parleranno anche il senatore Roberto Menia e l’ex deputato di An, Riccardo Migliori.

Una vita per la fiamma

Pino Romualdi è stato vicesegretario del Msi dal 1952 al 1965 e ancora dal 1970 al 1977. Nel 1953 venne eletto alla Camera e venne riconfermato sino al 1983. Quando era segretario Arturo Michelini, sostenne una linea filo-matteiana, nella convinzione che all’Italia servisse mantenere un contatto con la regione mediorientale. Dal 1970 scelse di appoggiare la linea nazionalconservatrice dettata da Giorgio Almirante.

I due saranno profili inseparabili alla guida del Movimento sociale, soprattutto dopo la scissione del 1976 di alcuni parlamentari che diedero vita a Democrazia nazionale. In quell’epoca divennero due volti importanti del partito, con il primo che riuscì ad incarnare la figura di leader carismatico e segretario, mentre il secondo ricopriva il ruolo istituzionale di presidente del Msi fino al 1982. Dal 1979 e fino al 1988, Romualdi fu anche parlamentare europeo per due legislature. Morì nel 1988, un giorno prima del suo amico e collega Giorgio Almirante.