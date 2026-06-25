Palate di fango nel centrosinistra, Renzi umilia Bonelli: “Preferisco la foto con Obama a quella con te!”

Foto: ANSA / RICCARDO ANTIMIANI ( 30 aprile 2026)

Rissa continua

Durissima, come sempre, l’ironia di Matteo Renzi contro Angelo Bonelli, che ieri aveva spalato fango contro di lui. Oggi il verde-rosso incassa schizzi, anzi, palate. “Preferisco una foto con Obama e mia figlia a Chicago che una foto con Bonelli. Io so di essere di centrosinistra e la patente di centrosinistra a me non la dà Bonelli”, sono le parole del leader di Iv a Start su Sky Tg24.

Il centrosinistra litiga su tutti: tocca a Renzi contro Bonelli

“Noi del centrosinistra possiamo litigare su tutto, possiamo starci reciprocamente antipatici, possiamo non andare mai a cena, ma c’è una cosa che non possiamo fare, altrimenti la nostra gente ci insegue con i forconi: fare sì che per le nostre divisioni la destra si riprende per cinque anni palazzo Chigi e per sette anni il Quirinale”, aggiunge Renzi, che poi delira: “La destra sovranista che manda al Quirinale un Vannacci, un Mantovano, persino una Meloni, che di questi sarebbe la più moderata, va fermata. Come? Stando insieme, perché se il centrosinistra sta insieme vince, se il centrosinistra si divide perde”. Poi mostra scetticismo anche sul buon esito delle Primarie: “Ci sono tanti modi di scegliere il leader. Io ho vinto le primarie, Conte è stato indicato da un patto tra Salvini e Di Maio, Schlein ha vinto le primarie, Draghi non ha mai fatto una elezione. Ma io credo che se Conte chiede le primarie, se Schlein dice ‘ok ci sto’ fermare la macchina delle primarie sarà molto difficile”.