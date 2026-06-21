Nove ragazzi in auto, poi la tragedia nel canale: tre minorenni morti, arrestato l’autista ubriaco

Foto: ANSA / VIGILI DEL FUOCO (21 giugno 2026)

A Senago

L’ennesima strage del sabato sera si è consumata nel modo più assurdo e terribile: nove ragazzi in auto, un autista ubriaco, il “volo” nel canale, la strage: tre morti, sei feriti. E’ accaduto nel comune di Senago, nel Milanese. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che un’autovettura con nove giovani a bordo è finita in un canale. Tragico il bilancio, con tre ragazzi morti e altri sei feriti: due uomini e una donna. Sul posto le squadre di soccorso stanno ancora intervenendo. Oltre ai vigili del Fuoco sono presenti il personale sanitario e le forze dell’ordine. . Il conducente dell’auto finita nel canale, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all’alcol test.

La strage auto nel canale di Senago

I tre ragazzi morti all’interno dell’auto finita nel canale sono minorenni. Le squadre di soccorso, intervenute con numerosi mezzi e personale specializzato, hanno immediatamente avviato le operazioni di salvataggio e ricerca. In una prima fase sono state recuperate sette persone, di cui sei affidate alle cure del personale sanitario e una deceduta .Nel corso delle successive operazioni di recupero del veicolo, i Vigili del Fuoco hanno individuato e recuperato all’interno dell’autovettura anche le altre due persone decedute. Le operazioni di recupero del veicolo e di messa in sicurezza dell’area sono attualmente in corso. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, hanno operato il personale sanitario Areu e i carabinieri della stazione Rho per gli accertamenti di competenza.

L’Audi A2 su cui viaggiavano i nove ragazzi percorreva un tratto di strada lungo il canale Villoresi non aperto al passaggio delle macchine. Senago è già stata al centro di un altro terribile fatto di cronaca: l’omicidio di Giulia Tramontano, la ragazza incinta di 7 mesi uccisa dal fidanzato il 27 maggio del 2023.