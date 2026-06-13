Non solo Elon Musk primo trilionario, Space X in borsa fa ricchi anche i dipendenti: 4400 diventano milionari

Foto: Imagoeconomica / Ufficio Imagoeconomica (13/5/2026)

Un avvio spaziale

L'azienda ha raggiunto l'Ipo più alta di sempre a Wall Street, con un valore di 2100 miliardi di valore. Il patrimonio di Musk schizza a 1,2 trilioni di dollari

Grazie al debutto di Space X sul Nasdaq si è aperto un nuovo capitolo per l’industria spaziale privata e un futuro ancora più rigoglioso per Elon Musk. Al termine della prima giornata di contrattazioni, il titolo dell’impresa ha chiuso in rialzo del 19% rispetto al prezzo di collocamento, superando i duemila miliardi di dollari di capitalizzazione. Grazie al risultato ottenuto, Musk è diventato il primo trilionario nella storia. Un esordio, quello di Space X, che ha superato due record: quell0 dell’Ipo più alta mai realizzata e quello della più grande ricchezza raggiunta per il possessore di un’impresa.

Space X a Wall Street: Musk diventa il primo trilionario della storia

Gli ordini hanno per Space X hanno superato più di tre volte l’offerta disponibile, con una grande partecipazione dei grandi investitori istituzionali e del pubblico retail. Inoltre, i 75 miliardi raccolti da Musk hanno oltrepassato largamente il precedente primato detenuto dall’Ipo di Saudi Aramco nel 2019. Il patrimonio dell’imprenditore americano continua quindi a crescere senza sosta: secondo Forbes l’azienda spaziale vale più di 766 miliardi, che sommata ai circa 280 miliardi di Tesla porta il patrimonio reale a più di 150 miliardi di dollari.

Anche i suoi dipendenti diventano milionari

Tra l’altro, la quotazione di Space X renderà milionari oltre 4.400 tra attuali ed ex dipendenti, 400 dei quali vedranno le proprie partecipazioni valere più di 100 milioni. L’Ipo stende un nuovo sentiero anche per le quotazioni di Anthropic e OpenAi, che avverranno verso la fine di quest’anno.

Una raccolta da 75 miliardi di dollari

Space X era stato fondata nel 2002 dal tycoon sudafricano ed è riuscita a raccogliere 75 miliardi di dollari, vendendo più di 555 milioni di azioni a 135 dollari l’una. «Difficile da credere che una piccola azienda che ha iniziato da un piccolo magazzino adesso si stia quotando con l’Ipo più grande di sempre», ha spiegato Elon Musk, dopo l’ottimo risultato ottenuto e il raggiungimento di un utile che si attesta sugli 1,2 trilioni di dollari. Non bisogna dimenticare che il titolo presentato in borsa ha chiuso a 160,95 dollari, ovvero il 19,22% in più rispetto al prezzo inizialmente fissato dal gruppo dell’imprenditore.

Space X valutata oltre 2100 miliardi di dollari

Grazie a questo picco raggiunto, l’azienda di Musk ha raggiunto una valutazione superiore ai 2100 miliardi di dollari, arrivando tra i maggiori gruppi più quotati negli Usa. Al momento l’impresa spaziale punta a lavorare per l’espansione di Starlink, attraverso nuovi piani di infrastrutture spaziali. Ma c’è un obiettivo decisamente più ambizioso che Musk si era già prefissato da tempo e che forse vale più del denaro: costituire una presenza umana permanente su Marte.