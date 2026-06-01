Napoli, 22enne scomparsa, il caso si chiude nel modo peggiore: trovato il corpo di Immacolata. Tutto, a partire dai messaggi, fa pensare al suicidio

Foto: Ansa e Youtube / Ansa e social (Giugno 2026)

La pista del gesto estremo

La dinamica dei fatti e il rinvenimento dei rest, unitamente alle ultime parole della giovane, inducono gli inquirenti ad accreditare l'ipotesi di un tragico epilogo volontario

Fine delle ricerche e delle speranze: è di Immacolata Panico il cadavere rinvenuto al Centro Direzionale di Napoli. La famiglia aveva denunciato la sua scomparsa ieri (domenica 31 maggio ndr). Oggi il drammatico ritrovamento del corpo da parte dei carabinieri che indagano sulla tragica vicenda, con il Comune di Pomigliano che ha espresso pubblico cordoglio.

Si sono interrotte nel modo più drammatico le ricerche di Immacolata Panico, la ragazza di 22 anni scomparsa nella giornata di ieri da Pomigliano d’Arco. I resti della giovane sono stati rinvenuti nella tarda mattinata di oggi, lunedì 1 giugno, al Centro Direzionale di Napoli. Un rinvenimento che pone fine alle speranze di familiari e amici che da ore vivevano nell’angoscia alla disperata ricerca di tracce e informazioni sulla misteriosa e improvvisa sparizione.

Napoli, la dinamica della scomparsa della 22enne e il ritrovamento del corpo

L’allarme era scattato domenica. Dopo che la ragazza si era allontanata a bordo della sua Lancia Ypsilon nera. A spingere i genitori e i parenti a denunciare immediatamente la scomparsa erano stati alcuni messaggi inviati dalla giovane in una chat di gruppo familiare. Messaggi il cui tenore aveva subito fatto presagire il peggio. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Napoli, si erano concentrate nell’area orientale della città dopo che il compagno della ventiduenne era riuscito a localizzare l’auto, regolarmente parcheggiata nei pressi dell’Isola B8 del Centro Direzionale, vicino alla Torre Ferlaino.

Napoli, 22enne scomparsa, la pista principale seguita è quella del gesto volontario

E tra rilievi e riscontri, supposizioni e testimonianze, alla fine, l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza da parte dei Carabinieri della compagnia di Poggioreale ha guidato i Vigili del Fuoco fino al luogo del tragico ritrovamento. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura, la Polizia Municipale e i sanitari del 118 per la messa in sicurezza dell’area, in attesa del magistrato di turno. La pista principale seguita dagli inquirenti è quella del gesto volontario: la donna potrebbe essersi tolta la vita lanciandosi da un palazzo.

Il cordoglio delle istituzioni per la giovane di Pomigliano D’arco ritrovata priva di vita

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Pomigliano d’Arco. L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio pubblico con una nota ufficiale. «La tragica scomparsa di Imma lascia un vuoto immenso e un profondo senso di tristezza. Di fronte a un dolore così grande, resta soltanto il silenzio rispettoso di una comunità che si raccoglie attorno a una famiglia colpita da una perdita incolmabile».