Morta a 35 anni la Samara di “The Ring”: addio a Daveigh Chase, voce di Lilo & Stitch

Foto: screen shot Video Youtube / Redazione (18/06/26)

A confermarlo il suo compagno

E’ morta Daveigh Chase, attrice statunitense, diventata famosa in Italia e nel mondo per aver interpretato Samara Morgan, la bambina che non dormiva mai di “The Ring”, film che ha tolto il sonno a milioni di spettatori che lo hanno visto. E che continua a essere per il genere horror un best seller evergreen. In America non era famosa solo per il suo sguardo pungente ma anche per la sua voce, che ha dato a Lilo nel film di animazione Disney “Lilo & Stitch”.

Aveva 35 anni. Deceduta dopo una meningite

È scomparsa a soli 35 anni. La notizia è stata confermata dal suo compagno Roy Hernandez al sito hollywoodiano “Tmz” e velocemente ripresa dai media di tutto il mondo. Secondo quanto riferito, l’attrice è deceduta martedì 16 giugno a seguito di una meningite e di un’infezione del sangue che hanno provocato gravi complicazioni di tipo settico.

Famosa per il suo volto e la sua voce

Nata il 24 luglio 1990, Chase aveva raggiunto la fama internazionale nei primi anni 2000 grazie a una serie di ruoli di grande impatto. Nel 2002 era diventata un’icona del cinema horror interpretando Samara Morgan in “The Ring”, performance che le valse anche un Mtv Movie Award come miglior “cattivo”. Nello stesso anno aveva prestato la voce alla protagonista del film Disney Lilo & Stitch, ruolo che le era valso un Annie Award per la migliore interpretazione vocale in un film d’animazione. Nella sua carriera aveva ottenuto anche altre nomination e partecipato a produzioni come “Donnie Darko”, la serie “Big Love”, “E.R. – Medici in prima linea”, “Sabrina, vita da strega”, “Beethoven 5” e “Colde Case – Delitti irrisolti”.

Protagonista di un videogioco nel 2016

L’ultimo credito ufficiale risale al 2016, nel videogioco “Let It Die”. Negli anni successivi l’attrice aveva avuto alcune vicende personali difficili e problemi con la giustizia, oltre a periodi di fragilità e instabilità. Poco prima della sua morte, il compagno aveva avviato una raccolta fondi online per sostenerla durante la malattia, descrivendo una situazione clinica critica e il desiderio di garantirle assistenza e serenità nelle ultime fasi della sua vita.