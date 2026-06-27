Meloni, un tuffo tra i campioni e le regine del Settecolli (foto gallery) da Pippo Magnini a Sara Curtis

Foto: Palazzo Chigi / Ufficio stampa

La premiazione

Un tuffo tra i campioni e le campionesse del trofeo “Settecolli” di Roma, per Giorgia Meloni. La 62/a edizione ha fatto registrare il record europeo di Sara Curtis nei 50 dorso premiata poi dalla premier, rimasta a godersi lo spettacolo sugli spalti delle piscine del Foro Italico. Sara Curtis ha ritoccato anche il record europeo fermando il cronometro sul tempo di 27″07 e vincendo la sua gara davanti a Costanza Cocconcelli in 27″87, tempo che vale all’azzurra la qualificazione per gli Europei di Parigi.

“Sono molto contenta, nuotare il record europeo è fantastico. Questi risultati confermano che allenarsi negli Usa è per me un punto fondamentale di crescita” le parole della talentuosa azzurra. Subito dopo la premiazione Meloni è tornata in tribuna – dove erano presenti anche il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e l’ad Diego Nepi Molineris, il numero uno del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il capo della Polizia, Vittorio Pisani: tra una gara e l’altra la premier ha a lungo parlato con l’ex campione del mondo Filippo Magnini.

Meloni al Settecolli: la foto gallery