“Meloni ha indossato le ginocchiere”: ignobile insulto sessista del pentastellato Silvestri. FdI: “Sia sospeso. Schlein e Conte condannino”

Vergogna in Aula

La premier: "Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una donna che è arrivata dove è arrivata senza mai indossare delle ginocchiere, senza favoritismi e senza scorciatoie". Vergonosi applausi dai banchi del M5S. Montaruli: "Mi aspetto una condanna netta di Schlein e Conte"

Sono fuori di testa. “Meloni ha indossato le ginocchiere per stare più comoda”. La frase atroce del pentastellato Silvestri risuona in tutto il suo squallore nell’aula della Camera, dove la premier si è recata per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. L’uso ignobile del termine per indicare una presidente del Consiglio “in ginocchio” sono inaccettabili e il capogruppo di FdI ha chiesto la sospensione per l’esponente M5S privo del minimo senso delle istituzioni e del rispetto. Questa la frase uscita dall’eloquio di Francesco Silvestri: “Il problema è che, dopo il referendum, si è detto che la linea del Governo era di raddrizzare la schiena: rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Ma lei non ha rialzato la schiena, lei ha, semplicemente, indossato delle ginocchiere per stare più comoda”.

Insulto senza precedenti del M5S Silvestri a Meloni: “Ha indossato le ginocchiere”

Giorgia Meloni lo ha annichilito: “Boldrini si è indignata perché il collega si rivolgeva alla sottoscritta dicendo ‘signor presidente’. Mi chiedo se questo sia davvero il punto del rispetto delle donne. O sia piuttosto quello di ascoltare un collega che mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c’è una donna che è arrivata dove è arrivata senza mai indossare delle ginocchiere, senza favoritismi e senza scorciatoie”. E ha aggiunto: “Vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci di proporla?” Non è la prima volta che i pentastellati si qualifichino per un linguaggio indegno. Come dimenticare Alessandra Majorino e il suo Meloni “cheerleader di Trump”? L’offesa e l’insulto fanno parte del dna del M5S. Standing ovation ed applausi dai banchi del centrodestra, in particolare da quelli di Fratelli d’Italia, quando la presidente del Consiglio, ha risposto di netto all’infelice espressione. Certe parole rispecchiano semplicemente il valore di chi le esprime. Quelle allusioni misogine e sessiste da infimo bar dello Sportrivolte al Presidente del Consiglio raccontano molto di chi le ha espresse e dei valori portati avanti dal M5S e dalle opposizioni che non condannano.

Ginocchiere, Bignami chiede la sospensione di Silvestri

“Le parole pronunciate da Silvestri sulle ginocchiere rappresentano un livello di confronto politico inaccettabile e indegno delle istituzioni repubblicane. L’allusione contenuta in quella espressione richiama stereotipi offensivi. E colpisce non solo il Presidente del Consiglio, ma il principio stesso secondo cui il merito, il consenso e il percorso politico debbano essere riconosciuti senza insinuazioni sessiste o degradanti”, è intervento con durezza Bignami. Che ne ha per tutte quei “difensori della dignità della donna a corrente alternata. Quando il linguaggio politico scivola nell’insulto personale e nella delegittimazione attraverso riferimenti umilianti, viene meno il decoro richiesto a chi ricopre un mandato parlamentare. Per queste ragioni chiediamo formalmente alla Camera dei Deputati di valutare l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento. E di disporre la sospensione del deputato Francesco Silvestri per la gravità delle espressioni utilizzate. Allo stesso tempo, riteniamo che un gesto di responsabilità politica imporrebbe allo stesso Silvestri di rassegnare le proprie dimissioni”.

Anna Ascani (Pd): “Non avevo colto il senso della frase”….

Il Questore Trancassini ha quindi chiesto alla presidenza di intervenire e avviare una istruttoria. “Verificheremo assolutamente”, ha garantito il presidente Lorenzo Fontana. Successivamente la vicepresidente Anna Ascani, che presiedeva l’Aula quando Silvestri è intervenuto, si è scusata spiegando di non essere intervenuta perché non “avevo colto il senso della frase”. Mah. Non transige sull’ignobile episodio Augusta Montaruli , vicecapogruppo di FdI. “Parole orribili” quelle del deputato del Movimento Cinquestelle Silvestri, “che è stato addirittura capogruppo”.

Montaruli: “Mi aspetto la condanna netta di Schlein”

“Quello che è ancora più grave è che queste ignobili allusioni sessuali abbiano raccolto gli applausi dei deputati e delle deputate del gruppo MoVimento 5 Stelle. Dove sono le femministe di sinistra e che rispetto hanno delle donne le plaudenti deputate pentastellate? Mi attendo non solo le scuse di Silvestri, ma soprattutto la condanna netta di Elly Schlein. C e ricorda di essere donna soltanto quando le conviene. E soprattutto la censura di Giuseppe Conte il quale non può rimanere a guardare e deve prendere decisioni perentorie contro il sessista Silvestri. Va espulso perché è inammissibile quanto è accaduto ed è stato detto oggi nell’Aula della Camera dei deputati”.