Meloni: “Cari maturandi, in bocca al lupo. Dimostrate chi siete”: il messaggio della premier (video)

Foto: screen shot / Redazione (18/06/26)

Al via gli esami

«Cari Maturanti, in bocca al lupo!».

Inizia così, con questo auspicio, il video pubblicato dalla premier italiana Giorgia Meloni, nel giorno in cui gli studenti sono chiamati alla prima prova scritta degli esami di Maturità 2026.

Il capo del governo italiano, di buon mattino, prima del suono della campanella di entrata in classe, ha postato sulle sue pagine ufficiali social il videomessaggio rivolto ai giovani, con una esortazione: «Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l’avreste fatta e poi ce l’avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all’esame di maturità. Dimostrate chi siete».

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Dimostrate il vostro valore

Meloni continua ricordando che proprio questa forma sarà il modo migliore di «iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita, nella quale alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi. Il valore che siete in grado di dimostrare. E quel valore si chiama determinazione, disponibilità al sacrificio, coraggio, si chiama umanità. Tirate fuori questo e non avrete nessun problema», conclude Giorgia Meloni.