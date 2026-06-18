Maturità 2026, ecco le tracce del tema di italiano: da Pavese al discorso di Saragat

Foto: Ansa foto / Ansa (18/06/26)

Prime indiscrezioni

Dai testi di Cesare Pavese e Vitaliano Brancati al discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat dell’Assemblea Costituente. Dal libro di Calabresi “Alzarsi all’alba” a ‘I confini contano’ di Frank Furedi: sono queste secondo le prime indiscrezioni alcune delle tracce del tema di italiano, nel primo giorno di esami di maturità, classe 2026.

Indiscrezioni su Skuola.net

Sul portale Skuola.net sono stati pubblicati i titoli di alcune delle tracce. Per l’analisi del testo il ministero dell’Istruzione guidato da Valditara avrebbe selezionato Cesare Pavese con il componimento “Passerò per piazza di Spagna”. Per la seconda opzione di prosa viene indicato un testo tratto da “I piaceri” di Vitaliano Brancati. Per il testo argomentativo ad ambito storico-politico al centro della traccia ci sarebbe l’Assemblea Costituente, con un testo estratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. Altri due i titoli per il testo argomentativo: un brano di Piero Bianucci, tratto da “Te lo dico con parole tue”.

Da Furedi a Husmann

La scienza di scrivere per farsi capire” e il saggio di Frank Furedi, “I confini contano. Perchè l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere”. Uno dei due temi di attualità della prima prova della Maturità ruota invece attorno al concetto di ‘Incanto’. Secondo il portale Skuola.net la fonte è un articolo della giornalista Wenke Husmann, ‘Funziona a meraviglia’, apparso sulla rivista ‘Internazionale’ nel gennaio 2026.

Sui banchi per la prima volta 527mila studenti

Il giorno della Maturità è arrivato per 527mila studenti italiani (513.479 candidati interni e 14.128 esterni). Dalle 8.30 di oggi i ragazzi di licei, istituti tecnici e professionali sono stati chiamati alla prova scritta di italiano, la prima dell’esame di diploma. I testi della prima giornata sono uguali per tutti e serviranno a valutare la padronanza della lingua italiana e le capacità critiche ed espressive. Previste diverse tipologie di tracce (sono 7 in tutto) tra cui analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità. Durata massima prevista di 6 ore. Smartphone, smartwatch, tablet e auricolari sono vietati o si rischia l’esclusione dall’esame. Due giorni fa, il 16 giugno, si sono insediate le commissioni d’esame – composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’istituzione scolastica – ed è stata estratta la lettera con la quale partiranno gli orali a partire dalla prossima settimana, una volta conclusioni gli scritti. Quest’anno il 96,8% è stata la percentuale degli ammessi agli esami di Maturità.