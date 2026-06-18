Rimpatri, esilarante botta e risposta tv: la senatrice M5S “dà i numeri sui migranti”, Procaccini smentisce e se la ride, la slide la ammutolisce (video)

Foto: Social / Dall'account X di Nicola Procaccini (17 giugno 2026)

Scintille a La7

Ahi ahi ahi senatrice Bevilacqua, mi casca sui migranti… Che figuraccia… Specie quando persino nello studio di Tagadà su La7 – non esattamente una succursale di Fratelli d’Italia – i conduttori si vedono costretti a correggerti i dati in diretta, significa che la gaffe è di quelle memorabili. È quanto accaduto all’esponente del Movimento 5 Stelle, protagonista di un rovinoso scivolone sui numeri dei rimpatri dei migranti durante un faccia a faccia con Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo Ecr all’Eurocamera. Ma andiamo con ordine e riavvolgiamo il nastro.

Rimpatri, Procaccini smentisce (e se la ride) la senatrice M5S: un surreale botta e risposta in tv

Ieri è stata la giornata della maggioranza Giorgia, del voto al Pe sui rimpatri immediati, di un successo del governo che resterà negli annali e che, forse proprio per questo, i fautori del campo largo fanno fatica a digerire. Quelli che andavano a testa bassa dalla Merkel e che anche dopo avrebbero continuato a inchinarsi a Bruxelles (altro che ginocchiere…) facendo rischiare all’Italia la trasformazione da Bel Paese a mega hub d’Europa, mal digeriscono la svolta siglata all’Eurocamera che segna indiscutibilmente la vittoria del modello Italia in Ue. E allora che fare? Provare a buttarla in caciara?

Che dire, qualcosa l’ha tentata la senatrice grillina, provando a imbastire la solita narrazione anti-governativa, attaccando i risultati dell’esecutivo Meloni in tema di contrasto all’immigrazione clandestina. Peccato, però, che matematica e riscontri numerici istituzionali non siano esattamente opinabili, ma tant’ è: la pentastellata osa comunque l’azzardo, lanciando cifre e tempi palesemente sballati e re-interpretati nel tentativo di sminuire l’azione dell’esecutivo a Roma come a Bruxelles.

Rimpatri, la senatrice M5S “dà i numeri”

«Giorgia Meloni sta subendo, ammantando di propaganda quello che i dati di fatto smentiscono. Abbiamo avuto 300.000 migranti dall’inizio del governo Meloni; abbiamo avuto il numero di rimpatri più basso degli ultimi 14 anni». Procaccini, che trattiene a stento le risate, prova a fermarla e a evitarle la rovinosa caduta, e ribatte sul pezzo: Ma perché deve dire delle cose false così?». Ma lei niente, insiste a proseguire sentenziando persino su un «fallimento totale». La sequenza è tragicomica e i conduttori provano a evitare che per la senatrice M5S le cose peggiorino ulteriormente. E intervengono chiedendo la slide dei dati ufficiali sui rimpatri alla regia. E i numeri che appaiono sul videowall smentiscono impietosamente narrazione e numeri della senatrice.

Rimpatri, la pentastellata la spara grossa, ma la smentiscono persino i conduttori di La7

Dunque, la reazione di Procaccini è stata immediata. Ma il vero colpo di scena è arrivato dalla conduzione del programma. Con sommo imbarazzo della senatrice pentastellata infatti, sono stati gli stessi giornalisti di La7 a intervenire per rimettere i fatti al loro posto, smentendo categoricamente la ricostruzione fake del M5S e confermando la bontà dei dati reali portati avanti dall’esponente di Fratelli d’Italia. Il quale, nelle ore successive, postando il video sui social, ha ironizzato: «Quando gli esponenti del Movimento 5 Stelle vengono smentiti anche da La7, vuol dire che l’hanno sparata davvero troppo grossa!»…

L’ennesima dimostrazione che, al di là degli slogan e della propaganda grillina perennemente a caccia di click, la realtà della svolta impressa dall’Italia in Europa – culminata nel successo del modello Albania e del nuovo regolamento UE sui rimpatri – è certificata dai numeri. E stavolta, per il Movimento 5 Stelle, non sono bastati nemmeno i soliti equilibrismi retorici: la smentita è arrivata in diretta tv, “fuoco amico” compreso. (Sotto il video dall’account X di Nicola Procaccini).