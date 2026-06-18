Roma, i vigili urbani chiudono il ristorante dei bambini: “Puniti per i cori di compleanno”

Polemiche a Monteverde

Canzoncine di compleanno vietate: è polemica per il provvedimento dei vigili urbani di Roma adottato contro un noto locale di Monteverde

Trentadue dipendenti costretti a fermarsi, decine di compleanni annullati, famiglie avvisate all’ultimo momento e grandi quantità di cibo fresco destinate al macero. È il bilancio della nuova chiusura imposta al Mucca Pazza di Monteverde, storico locale romano dedicato alle famiglie e ai bambini.

Per la seconda volta – che diventa di fatto la terza considerando la precedente sospensiva del Tar – il ristorante dedicato alle famiglie e ai bambini è stato costretto a chiudere per 15 giorni dopo l’intervento della polizia locale.

Alla base del provvedimento ci sarebbero i jingle musicali e le canzoni che accompagnano le feste di compleanno organizzate nel locale. Una motivazione che i gestori definiscono sproporzionata e che rischia ora di avere pesanti conseguenze occupazionali ed economiche.

«Sono tre anni che va avanti questa battaglia – denuncia Fabio Bonardo, patron del Mucca Pazza –. Non stiamo parlando di una discoteca, non ci sono schiamazzi notturni né movida. Ci sono soltanto i cori di “Tanti auguri” durante il taglio della torta. Vi sembra normale chiudere un’attività per questo?». Bonardo punta il dito contro il Municipio XII, accusato di non aver mai aperto un confronto con l’azienda. «Abbiamo inviato numerose richieste di incontro al presidente del Municipio per trovare una soluzione condivisa, ma non abbiamo ricevuto neppure una risposta. Eppure si parla sempre di dialogo e concertazione».

Il conto della chiusura: 32 lavoratori a casa

La conseguenza più immediata del provvedimento riguarda i dipendenti. Ben 32 lavoratori saranno costretti a fermarsi per due settimane, con inevitabili ripercussioni sugli stipendi e sull’organizzazione dell’attività. Secondo una relazione tecnico-economica predisposta dalla società, il danno complessivo rischia di essere molto elevato. La chiusura arriva infatti in uno dei momenti più importanti dell’anno per il settore del family entertainment e della ristorazione: quello delle cene di classe, delle feste di fine scuola e dei compleanni che accompagnano la conclusione dell’anno scolastico.

La richiesta al Municipio: “Solo un rinvio per evitare sprechi”

Il 17 giugno 2026, tramite il proprio legale, l’avvocato Luigi Giuliano del Foro di Milano, la società ha presentato al Municipio XII un’istanza chiedendo un breve differimento dell’esecuzione della chiusura. L’obiettivo, spiegano i gestori, non era evitare la sanzione ma limitare i danni. Da un lato c’erano ingenti quantità di prodotti freschi e deperibili già acquistati; dall’altro decine di famiglie con feste e cene prenotate da tempo.

«Non volevamo sottrarci all’esecuzione del provvedimento – spiegano dall’azienda – ma evitare sprechi alimentari e ulteriori danni economici, oltre ai disagi per bambini e genitori che aspettavano da settimane il loro momento di festa».

La protesta del Mucca Pazza: “Difendiamo il diritto di fare impresa”

Il Mucca Pazza, però, non intende fermarsi. La proprietà sta già organizzando una manifestazione pubblica contro quello che definisce un provvedimento ingiusto. «Per noi è stato un enorme dispiacere dover comunicare a tanti bambini e genitori che le loro feste non si sarebbero potute svolgere come previsto», aggiunge Bonardo. «Nei prossimi giorni organizzeremo una manifestazione per dire no a una decisione che colpisce il diritto di fare impresa. Non possiamo accettare questo sopruso senza poter far valere le nostre ragioni».