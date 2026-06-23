Maturità, al via gli orali, come cambia e come funziona il colloquio con una novità su tutte: vietata la farsa della scena muta

Foto: Imagoeconomica / Saverio De Giglio (Foto d'archivio )

Il nuovo protocollo

Maturità, archiviati gli scritti per i maturandi prende il via la sfida della prova orale con una novità del nuovo protocollo che prevale su tutte le altre: bannata la scena muta rivendicata lo scorso anno. Merito e studio si difendono affrontando gli esami, e non tacendo per un principio. Lo Stato riafferma il valore dell’impegno contro il feticcio del “promosso a tutti i costi”: la vera svolta è il ritorno alla responsabilità. E chi sceglie la strada del silenzio davanti alla commissione rischia la bocciatura.

Maturità, parte la sfida degli orali con una novità dirimente: vietata la scena muta

Con l’archiviazione delle prove scritte, la Maturità 2026 entra nella sua fase più attesa e, da quest’anno, decisamente più rigorosa. Al via i colloqui orali, che si presentano profondamente rinnovati sia nella struttura – blindata su quattro discipline cardine per ciascun indirizzo di studio – sia, soprattutto, nella filosofia di fondo. La vera rivoluzione di questa sessione d’esame non è infatti soltanto tecnica, ma squisitamente culturale e meritocratica: da oggi non è più tollerata la “scena muta” strategica. Il rifiuto di sostenere attivamente il confronto con la commissione, trincerandosi dietro a un silenzio ingiustificato, comporterà la bocciatura automatica del candidato.

Non cimentarsi nel colloquio comporta la bocciatura “automatica”

Una svolta che smantella l’illusione del “tesoretto” accumulato negli anni o grazie agli scritti, ripristinando il principio cardine secondo cui la maturità non è un traguardo burocratico da raggiungere per inerzia, ma una prova di responsabilità e maturità personale da dimostrare sul campo. Lo Stato, attraverso le linee guida del Ministero, torna così a valorizzare lo studio, l’argomentazione critica e il merito, offrendo una griglia di valutazione che chiede agli studenti alla conclusione del ciclo delle superiori di dimostrare, in quaranta o sessanta minuti di colloquio, il valore reale del proprio percorso formativo. Veniamo allora alle altre novità.

Maturità 2026, orali: come cambia e come funziona il colloquio

La prima delle quali, al netto della vera rivoluzione della Maturità 2026 secondo cui non si può saltare la prova orale, è che il colloquio si svolge su quattro discipline scelte ogni anno dal ministero dell’Istruzione che ogni anno individua, entro gennaio, le discipline oggetto della seconda prova tra le materie caratterizzanti i percorsi di studio; la disciplina oggetto di una eventuale terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le quattro discipline oggetto del colloquio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio stesso.

Il calcolo del punteggio

La durata del calendario dei colloqui orali varia in base al numero di candidati. In genere, ogni commissione riesce a esaminare 5 studenti al giorno. Dopo la pubblicazione dei risultati degli scritti, la scuola rende noto il calendario ufficiale con date e orari dei candidati, affisso all’albo e spesso consultabile anche online. La durata indicativa di ogni colloquio varia tra i 40 e i 60 minuti. All’orale viene assegnato un massimo di 20 punti (così come alla prova scritta di italiano e alla seconda prova scritta). I restanti 40 punti dipendono dal credito scolastico di ogni studente. Il punteggio della prova orale viene stabilito in base a una griglia di valutazione decisa dallo stesso ministero.

Maturità, la lista delle 4 materie orali istituto per istituto

Ecco riassunte in un esaustivo schema proposto dall’Adnkronos le 4 materie dell’orale relative ai diversi indirizzi.

1) Licei:

Classico: lingua e letteratura italiana, lingua e cultura latina, storia, matematica. Scientifico: lingua e letteratura italiana, matematica, storia, scienze naturali. Scienze umane: lingua e letteratura italiana, scienze umane, lingua e cultura straniera, storia dell’arte. Linguistico: lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura straniera 1, lingua e cultura straniera 2, scienze naturali. Liceo Musicale: lingua e letteratura italiana, teoria, analisi e composizione, storia della musica, filosofia. Coreutico: lingua e letteratura italiana, tecniche della danza classica, tecniche della danza contemporanea, filosofia, storia della danza. Artistico: lingua e letteratura italiana, lingua e cultura straniera 1, lingua e cultura straniera 2, discipline artistiche.