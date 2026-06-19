Maturità: al Classico una versione di Quintiliano, allo Scientifico il lago di Bracciano e una citazione di Einstein

Foto: Ansa / Alessandro di Marco (19/6/2026)

Ecco i temi

Un testo tratto dalla "Institutio oratoria" di Quintiliano, pedagogista romano è stato scelto per i classicisti, mentre gli studenti dello scientifico hanno affrontato due problemi matematici e otto quiz, accompagnati dalle frasi di Einstein e Trudeau

Sono iniziate le seconde prove di maturità, dal classico allo scientifico cambiano i temi trattati, ma l’impegno rimane lo stesso per tutti gli studenti. Il brano proposto per la seconda prova scritta per i classicisti è tratto dal I libro della “Institutio oratoria” di Quintiliano. In questo testo l’autore affrontava il tema del valore della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi si concentra sullo studio del livello dell’acqua del lago di Bracciano. Il secondo problema, invece, è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica.

Seconda prova di maturità: la versione di Quintiliano

Retore, avvocato e pedagogista latino, Marco Fabio Quintiliano è considerato uno dei maggiori teorici dell’educazione e dell’eloquenza dell’antichità romana. “Institutio oratoria“, da cui è stato estrapolato il brano per la prova di latino all’esame di maturità, è uno dei testi fondamentali della cultura occidentale: non un normale manuale di retorica, ma un grande progetto di formazione dell’individuo, in cui l’arte del parlare si intreccia con l’etica e l’educazione. Composto in dodici libri, il volume definisce con straordinaria chiarezza l’ideale dell’oratore perfetto, fondato sull’unione tra competenza tecnica e rettitudine morale. Ancora oggi, a distanza di quasi duemila anni, questo testo rimane una stella polare nella comprensione del valore della comunicazione e la responsabilità di chi usa la parola in pubblico.

I quiz della prova di matematica

Secondo quanto riporta Skuola.net, tra gli 8 quiz della prova di Matematica allo Scientifico (gli studenti ne dovranno scegliere 4) ci sono altre situazioni tratte dalla realtà, che riguardano aspetti giocosi e sportivi: un torneo di pallavolo e una partita di scopone e verrebbe citato anche il gioco “Cover the spot”. Tra i quesiti ce n’è anche uno sul terremoto del Friuli del 1976. Il testo della prova di Matematica inizia con una citazione di Albert Einstein (Geometrie und Erfahrung, conferenza del 1921) che fa l’in bocca al lupo ai maturandi parlando dell’incertezza della matematica applicata alla realtà: «Nella misura in cui i teoremi della Matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi, e nella misura in cui essi sono certi, non si riferiscono alla realtà». la frase di chiusura delle tracce, invece, è: «La matematica è il gioco più bello del mondo», tratta da una citazione del professore e romanziere Richard Trudeau: «La matematica è il gioco più bello del mondo. Assorbe più degli scacchi, scommette più del poker, e dura più di Monopoli. È gratuita, e può essere giocata ovunque. Archimede lo ha fatto in una vasca da bagno».