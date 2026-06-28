Marito scomparso, la feccia “rossa” festeggia e insulta la Roccella. Meloni: “Commenti disumani”

Foto: ANSA / RICCARDO ANTIMIANI

Ore di ansia e di insulti

Sono ore di attesa e di ansia, ma soprattutto di disperazione quelle che vive la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, che da ieri sera attende la più terribile delle notizie: il ritrovamento del cadavere del marito, Luigi Cavallari, scomparso nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese, dopo essersi tuffato da una barca sulla quale era presente anche la moglie. Sono ore di dolore e di insulti, da parte degli sciacalli del web, che si definiscono “antifascisti” o pro-Pal e che stanno riempiendo le bacheche dei social, a commento della notizia, con insulti alla Roccella, insinuazioni, emotycon di gioia, faccine diaboliche, richiami al “karma”, auguri di morte al marito della ministra ma anche a tutti i ministri del governo Meloni: “Dovrebbero andare tutti lì“, scrive uno, facendo riferimento al “lago della morte”, dalla triste fama, putroppo. “Il lago di Vigo ogni anno si fa un amico…”, è il triste proverbio spesso richiamato sul web. Ed ecco che c’è chi accusa la ministra perfino di aver consentito a un uomo anziano di tuffarsi. “Se ne sarà scappato da lei…”. Che schifo, che barbarie.

Odio e insulti contro la ministra Roccella: “Chissà come si è pagata la barca…”

L’odio per la ministra della Famiglia, da parte di chi vorrebbe altre famiglie, non tradizionali, a far da padrone sui social, insieme a teorie complottiste, accuse di “casta” che va con barche pagate “chissà con quali soldi” e finanche a commenti soddisfatti di pro-Pal: “Ora la Roccella proverà quello che provano le moglie e le madri di Gaza”. Ma si può arrivare a tanto, in nome della politica? La risposta è sì. E la parte è sempre la stessa, quella sinistra. In serata è intervenuta anche la premier Meloni: “Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella è qualcosa che fa rabbrividire. C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato, ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana».

Sul fronte delle ricerche, i vigili del fuoco continuano a perlustrare lo specchio lacustre con i sommozzatori del nucleo di Roma, un soccorritore acquatico e una moto d’acqua del comando provinciale di Viterbo, senza esito. Poi, con il sopraggiungere del buio, le ricerche sono proseguite con il sonar, che consente di scandagliare il fondale e individuare eventuali anomalie da far verificare ai sommozzatori.

La coppia aveva deciso di approfittare del sabato per godersi una giornata in barca al lago; mentre erano al largo, Cavallari si è tuffato per fare un bagno, ma non è più riemerso dalle acque. La ministra ha quindi lanciato l’allarme.

Docente universitario nel campo dell’architettura e dell’ingegneria delle costruzioni, Luigi Cavallari è una figura molto riservata. Sposato dal 1976 con la ministra Roccella, con lei ha due figli. Per diversi anni professore di Tecnologia dell’architettura all’università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, nel corso della sua carriera accademica ha ricoperto diversi incarichi interni, tra cui la direzione del dipartimento di Tecnologie dell’ambiente costruito e la guida del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni. Un uomo perbene, con la sola colpa di essere il marito di una ministra di destra.