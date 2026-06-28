Donna di Parma muore in Grecia su una barca a vela. Chi era Eleonora Guareschi. Le cause del decesso

Foto: ANSA / Profilo Fb Eleonora Guareschi

A Lefkada

Una donna italiana di 52 anni, Eleonora Guareschi, nata a Parma, è morta in seguito a un incidente a bordo di una barca a vela nella zona di Kalamos, in Grecia. La notizia è stata confermata all’Adnkronos dalla Farnesina, che ha riferito che l’Ambasciata ad Atene sta seguendo il caso e sta prestando assistenza alla famiglia. Secondo la Guardia Costiera locale, l‘Autorità Portuale è stata informata sabato pomeriggio del grave trauma cranico riportato da una donna. In fase di accertamento le circostanze di quanto accaduto. Sul posto, hanno riferito media locali, è intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera. E’ intervenuta anche una pattuglia terrestre. L’imbarcazione è stata scortata fino al porto turistico di Lefkada (Leucade) e, si legge ancora nella ricostruzione, la donna è stata trasportata in ambulanza in ospedale, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Le indagini preliminari sulla dinamica dell’accaduto sono condotte dall’Autorità portuale di Lefkada.

Chi era Eleonora Guareschi

Appassionata di vela, era in vacanza col suo compagno, anche lui appassionato di vela, chiuso nel silenzio e nel dolore, e insieme a due amici. La donna aveva la patente nautica. Non è chiara la dinamica, ma è morta per un trauma cranico, cadendo o sbattendo la testa contro l’albero dell’imbarcazione ma la morte sarebbe da ricondurre a un tragico incidente. Non risultano evidenze che facciano pensare a scenari diversi. Sono stati sentiti il compagno, i due amici, e rilasciati. L’imbarcazione non è più sotto sequestro. Non dovrebbe essere disposta una autopsia, e il rimpatrio della salma avverrà a partire da domani.