Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico. Chi è Luigi Cavallari

Foto: ansa / GIUSEPPE LAMI

Ore di angoscia

Il marito della ministra della famiglia, Eugenia Roccella risulta disperso nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. L’uomo era in barca con la moglie quando si è tuffato in acqua e non è più risalito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno effettuando le ricerche nel lago. La ministra Roccella e suo marito Luigi Cavallari lo scorso marzo hanno festeggiato le nozze d’oro .”L’ho incontrato a diciotto anni e da quel momento – ha raccontato la stessa ministra in passato – non ci siamo più lasciati”. Luigi Cavallari è stato professore presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti -Pescara.ù

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le unità Saf e i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno facendo le ricerche nel lago. Le ricerche si stanno concentrando nell’area in cui l’uomo e’ stato visto per l’ultima volta, in attesa dell’arrivo dei sommozzatori dei vigili del fuoco per le perlustrazioni subacquee. Dalle primissime informazioni, Cavallari era appena salito su una piccola barca assieme alla moglie quando si è tuffato per rinfrescarsi. Dopo essere riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene ma la barca, che non era ancorata, si è allontanata è chi era a bordo non sarebbe riuscito a raggiungerlo in tempo. Un incidente che si è verificato a pochi metri di distanza dai tanti bagnanti che avevano deciso di trascorrere al lago di Vico e dai clienti di un ristorante che affaccia in quel punto.

Chi è Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella

Docente universitario nel campo dell’architettura e dell’ingegneria delle costruzioni, è una figura molto riservata. Sposato dal 1976 con la ministra Roccella, con lei ha due figli.

Per diversi anni professore di Tecnologia dell’architettura all’università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, nel corso della sua carriera accademica ha ricoperto diversi incarichi interni, tra cui la direzione del dipartimento di Tecnologie dell’ambiente costruito e la guida del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni.