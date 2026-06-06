Macrì (Leonardo): “La difesa strategica è deterrenza dalla guerra, non preparazione al conflitto”

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Il convegno

“Difendersi è sempre più costoso, mentre attaccare è diventato relativamente economico”. Lo ha affermato Francesco Macrì, presidente di Leonardo, intervenendo allo Youtopic Fest di Rondine Cittadella della Pace, ad Arezzo, nel panel dedicato a ‘L’inquietudine della sicurezza: tra disarmo, difesa e deterrenza’. Era la prima uscita ufficiale di Macrì nel nuovo ruolo. Il presidente di Leonardo, secondo quanto riporta una nota, ha descritto una realtà internazionale segnata da oltre sessanta conflitti attivi, in cui accanto alle minacce tradizionali crescono sistemi autonomi, droni, attacchi cyber e strumenti a basso costo capaci di colpire ospedali, reti energetiche, sistemi finanziari e servizi pubblici.

Per Macrì questa asimmetria rende necessario ripensare la difesa come deterrenza e non come preparazione al conflitto. Leonardo, ha ricordato il suo presidente, non opera soltanto nei sistemi militari, ma contribuisce alla cybersicurezza, al monitoraggio satellitare e alla protezione civile. In una prospettiva europea, Macrì ha indicato la necessità di rafforzare l’autonomia strategica del continente, ridurre la frammentazione industriale e sviluppare tecnologie comuni, sottolineando il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo allargato.