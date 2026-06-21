La tradizione romantica della musica napoletana si rinnova con il duo Luca Sepe & Jovine

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Musica

Esce in questi giorni il brano “Te voglio bene”, cantato da Luca Sepe & Jovine. La traccia segna una collaborazione di spicco tra due pesi massimi della musica e dell’intrattenimento all’ombra del Vesuvio: Luca Sepe, cantautore, parodista e storico speaker radiofonico (noto per il suo stile eclettico che spazia dal pop alla comicità), e Jovine, una delle voci più importanti del reggae e della musica urban napoletana. Va sottolineato che i due artisti, entrambi del segno zodiacale dello Scorpione, si conoscono e frequentano dai tempi della scuola: infatti, erano entrambi iscritti all’Istituto Pansini di piazza Quattro Giornate nel quartiere napoletano del Vomero. E, sempre insieme, hanno iniziato a muoversi sui palcoscenici musicali con il duo “Luca e Valerio”.

Il testo e la musica sono stati scritti a più mani dagli stessi Luca Sepe e Jovine, insieme a Fabrizio Guglielmi (noto anche come Fabrizio Maserati). La produzione musicale è stata affidata al producer Daniele Franzese, mentre il brano è uscito sotto l’etichetta “Tendent’s” (distribuito da “Melarido” e management curato da “Azzurra Spettacoli”). In contemporanea con l’uscita sulle piattaforme di streaming, è stato lanciato anche il videoclip ufficiale su YouTube diretto da Mario Rea, che ha subito intercettato l’affetto dei fan raccogliendo decine di migliaia di visualizzazioni in pochissimi giorni.

Musicalmente, la traccia riesce a fondere la grande sensibilità melodica e pop di Luca Sepe con le storiche sfumature calde, ritmate e un po’ “black” del sound targato Jovine, dando vita a un pezzo estivo ma intenso, rigorosamente cantato in napoletano.