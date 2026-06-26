Lavoro, benvenuti al sud: con la svolta Meloni l’occupazione vola smentendo la sinistra. Bignami: si cresce con gli investimenti, non col reddito grillino

Foto: Imagoeconomica / Carlo Carino by Midjourney/Ai (Foto d'archivio)

A trazione meridionale

Lo riconosce anche Arianna Meloni: «Il Sud è diventato la locomotiva d’Italia e abbiamo fatto moltissime cose: abbiamo difeso le nostre eccellenze, i nostri prodotti, il nostro Made in Italy, le nostre filiere. Le abbiamo difese in Europa. Le abbiamo difese sui mercati internazionali, anche andando ad aprire nuovi mercati, e oggi l’export esplode e ci indica come la quarta nazione al mondo, superando il Giappone e la Corea del Sud».

E del resto, se la matematica (compresa quella percentuale) non è un’opinione, i numeri parlano chiaro: è il Mezzogiorno l’area che ha trainato la crescita dell’occupazione a livello nazionale nel 2025. Con un incremento degli occupati pari all’1,5%, il Sud ha spinto l’Italia a un +1,1%, lo stesso dato del Centro. Nord-ovest (+0,9%) e Nord-est (+0,8%) alle spalle. Lo dice l’Istat nelle stime preliminari del Pil e dell’occupazione territoriale.

Lavoro, i dati Istat confermano il buon operato del governo: ecco i frutti

E mentre il dato sul Pil è stato più omogeneo (+0,5% Italia, +0,6% Mezzogiorno), è il dato sul lavoro a colpire. Nel Nord-ovest e nel Centro gli incrementi più elevati si sono registrati nelle costruzioni (con aumenti, rispettivamente, del 5,3% e del 5,8%); mentre nel Nord-est la crescita ha interessato soprattutto il comparto del commercio (+2,3%) e gli altri servizi (+2,1%). Nel Mezzogiorno, invece, gli aumenti più consistenti si sono registrati nei servizi finanziari, immobiliari e professionali (+2,8%) e negli altri servizi (+2,4%).

Il Sud traina l’occupazione, FdI commenta i dati Istat e smentisce le politiche della sinistra

Il che, tradotto dal mero calcolo economico-sociale, significa che mentre l’Istat certifica la fotografia di un’Italia che corre, con l’occupazione nazionale a +1,1% e un Mezzogiorno straordinario capofila della crescita al +1,5%, Fratelli d’Italia e i rappresentanti del governo Meloni incassano il risultato rivendicando l’efficacia delle proprie ricette economiche. E i dati preliminari del 2025 su Pil e lavoro sgretolano, nei fatti, le narrazioni catastrofiste delle opposizioni e la propaganda demagogica della sinistra. Nette, allora, le reazioni dei parlamentari di Via della Scrofa, che sottolineano a ragione il cambio di passo rispetto alle passate stagioni politiche.

Lavoro, Bignami: «Italia e Sud continuano a crescere grazie a investimenti, non al reddito grillino»

A partire dal commento postato sui social dal capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, che va dritto al punto: «Con il governo Meloni nel 2025 l’Italia e il Sud continuano a crescere. Lo dice l’Istat confermando che sono gli investimenti e il sostegno al lavoro a far crescere l’economia e creare nuove opportunità, non l’assistenzialismo e il reddito grillino».

Lavoro, Zullo: al sud cresce più che nel resto d’Italia grazie a scelte vincenti del governo

Ossia: la fine della logica dei sussidi a pioggia e del “metadone di Stato” emerge come il vero motore del riscatto del mondo del lavoro, specie in campo meridionale. Non a caso lo ribadisce con forza anche il senatore Ignazio Zullo, capogruppo in commissione Lavoro a Palazzo Madama, parlando di «scelte vincenti» di un esecutivo che ha saputo finalmente investire sulle imprese reali. E non sulle mance elettorali. Il Sud che cresce nel commercio, nei servizi e persino nell’agricoltura (in netta controtendenza rispetto al Centro-Nord). Il che, secondo Zullo, è la dimostrazione che la strada intrapresa è quella corretta.

Questa, allora, la dichiarazione completa del senatore di FdI: «I dati dell’Istat attestano una crescita dell’occupazione su tutto il territorio nazionale con una dinamica più positiva al Sud. In sostanza, il Sud cresce più del resto dell’Italia in tanti settori, tra questi: il commercio, i pubblici esercizi, i trasporti, l’agricoltura e i servizi finanziari ed immobiliari. Si tratta del risultato di una politica vincente, che ha puntato sul lavoro ed ha abbandonato la logica assistenzialista dei precedenti governi. Proseguiremo su questa strada, convinti che solo investendo sul lavoro l’Italia, e il Mezzogiorno in particolare, continueranno a crescere».

Liris: «Il nostro esecutivo smentisce i gufi e fa volare l’economia»

E non è ancora tutto. Difatti, sul piano macroeconomico, l’incremento omogeneo del Pil territoriale – culminato nel +0,6% del Mezzogiorno – viene salutato dal senatore Guido Liris (capogruppo in Commissione Bilancio a Palazzo Madama) come la definitiva smentita delle cassandre progressiste: «Il nostro esecutivo smentisce i gufi e fa volare l’economia».

Lavoro: «Grazie al governo Meloni Pil e occupazione crescono»

Premettendo: «Le politiche economiche del governo Meloni, che puntano su crescita e sviluppo, stanno ottenendo ottimi risultati. È di oggi il dato Istat che mostra un Pil in crescita nelle diverse ripartizioni territoriali del Paese. L’aumento del Pil in volume è stato pari allo 0,5% nel Nord-ovest, nel Nord-est e nel Centro. Mentre il Mezzogiorno ha registrato un incremento lievemente superiore (+0,6%). Ottimi i dati sull’occupazione, con un Sud che traina la crescita a livello nazionale. I numeri, ancora una volta, inchiodano alla realtà chi per mesi ha raccontato tutt’altro».

Infine, a fare eco alle parole dei colleghi, arrivano anche quelle del vicepresidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Salvo Sallemi, che nel suo commento ai dati Ista su lavoro e occupazione ribadisce ancora una volta come per Fratelli d’Italia le parole chiave restino efficienza, concretezza e sviluppo. Asserendo: «Il costante impegno del governo di Giorgia Meloni nelle politiche economiche e verso l’occupazione assume un valore tutt’altro che simbolico. Ce lo dimostrano i recenti dati dell’Istat che certifica come nel 2025 il Prodotto interno lordo abbia mostrato una dinamica positiva ed omogenea nelle diverse ripartizioni territoriali del Paese».

Occupazione, Sallemi: i dati Istat confermano che la strada del governo è quella giusta

E ancora: «Il Mezzogiorno – prosegue il vicepresidente dei senatori di Fratelli d’Italia Sallemi – è l’area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell’occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati pari all’1,5%. Andamenti positivi si osservano anche nel settore del commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni. E in quello dei servizi finanziari, immobiliari e professionali». Chiosando in calce come anticipato: «Per Fratelli d’Italia efficienza, concretezza, sviluppo e crescita sono le parole chiave e continueremo su questa strada».

Del resto è indubitabile che – e l’attendibilità della matematica percentuale lo conferma – il quadro emerso da questa indagine non è un caso isolato. Ma il frutto di una visione che rimette al centro il merito e la produzione.