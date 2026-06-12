Latitante da tre anni, faceva il facchino nel centro di Napoli: arrestato Gennaro Balsamo, affiliato al clan Di Lauro

Foto: Ansa foto / Redazione (1/05/26)

Condannato a oltre 25 anni

Gennaro Balsamo è stato catturato. Era latitante da 3 anni ma faceva il facchino nelle strade di Napoli. L’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando così a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell’Arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio, per conto di una ditta di traslochi, nel centro di Napoli, nella mattinata di giovedì.

Condannato a 25 anni deve scontare ancora 10 anni

Affiliato al clan Di Lauro, Gennaro Balsamo è destinatario di un provvedimento di condanna iniziale per pene concorrenti di 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, e con un residuo ancora da espiare di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravate dal metodo mafioso, evasione e traffico di sostanze stupefacenti.

Già trasferito in carcere

E’ stato arrestato nell’ambito delle attività di indagine svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e coordinate dalla Procura Generale presso la Corte di Appello

Dopo le formalità di rito, il latitante è stato trasferito in carcere per scontare la sua pena.