L’ambasciatore Usa Fertitta loda la Meloni: “Lavoro eccellente, un disaccordo tra leader non rovina i rapporti”

Foto: ANSA / GIUSEPPE LAMI (2 luglio 2025. )

Italia-Usa

“Penso che il Primo Ministro Meloni abbia fatto un lavoro eccellente qui in Italia per quasi cinque anni. Ha portato l’Italia a diventare un leader mondiale e gode di grande rispetto. E penso che gli italiani siano molto intelligenti e continueranno a prendere le decisioni giuste nella loro leadership”. Spegne le polemiche, dopo gli scontri tra Trump e la premier italiana, l’ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta, che ha parlato in un’intervista rilasciata a Sky Tg24. “Posso confermare che abbiamo un accordo bilaterale con l’Italia da decenni, in base al quale ci sosteniamo a vicenda, e ho sempre visto entrambe le parti rispettare i propri impegni”, ha aggounto Fertitta, rispondendo ad una domanda sulle dichiarazioni del segretario generale della Nato, Mark Rutte, secondo cui 500 aerei militari statunitensi sarebbero decollati da basi in Italia a supporto dell’operazione americana contro l’Iran, notizie poi smentite dalla Difesa italiana.

Fertitta chiude lo scontro tra Trump e la Meloni

“Non c’è niente di male se due leader – tutti osservano ogni loro mossa – hanno un disaccordo. Ma questo non ha nulla a che vedere con le relazioni tra Italia e Stati Uniti”, ha poi aggiunto l’ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta. in un’intervista a Bloomberg, sottolineando che le relazioni sono “buone” e la partnership militare tra i due Paesi rimane intatta. “Siamo grandi alleati”.

L’ambasciatore ha ricordato che un accordo sui minerali critici tra Stati Uniti e Italia, denominato Pax Silica, sarà firmato nelle prossime settimane, un altro segnale di distensione nelle relazioni. L’Italia aveva annullato la sua partecipazione al vertice che avrebbe dovuto ospitare la firma dell’accordo dopo le dichiarazioni di Donald Trump sulla premier Meloni. “La premier Meloni ha fatto un lavoro incredibile”, ha ancora affermato Fertitta. “Se convocherà le elezioni, credo che il popolo italiano prenderà di nuovo la decisione giusta”. Poi ha aggiunto. “Il presidente Trump è arrabbiato con tutta la Nato e considera la premier Meloni uno dei veri leader in questa parte del mondo. Per questo parte del focus su di lei deriva dal fatto che l’Italia è un alleato forte e gli Stati Uniti si aspettano molto dall’Italia”. “Il presidente non vuole armi nucleari in Iran e vuole paesi che lo sostengano per assicurarsi che ciò non accada”, ha detto ancora l’ambasciatore sottolineando la volontà degli Stati Uniti di rafforzare il coordinamento con gli alleati Nato.