La sovranità digitale e l’IA: dalla Calabria le nuove frontiere di avanguardia per la sicurezza nazionale

Foto: Ansa foto archivio / Ufficio stampa Us (Febbraio 2026)

Il convegno

L'Università di Cosenza ospita un incontro di alto livello con la partecipazione di DectarLab

L’Università della Calabria si prepara a ospitare un importante tavolo di confronto sul futuro dell’autonomia tecnologica europea. Si terrà martedì 23 giugno, a partire dalle ore 9:00 presso l’Aula Caldora, il convegno intitolato “La sfida della sovranità digitale europea tra AI e cybersecurity – Una svolta strategica per il Sud”.

L’evento è organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES), dal Dipartimento di Matematica e Informatica (DeMaCS) e da Dectar, azienda specializzata in cybersecurity.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riunire accademia, mondo politico, imprese, istituzioni ed esperti di settore per discutere di sicurezza digitale, innovazione e sviluppo delle competenze. In un contesto geopolitico dominato da grandi attori internazionali, l’Intelligenza Artificiale e la cybersicurezza rappresentano asset strategici essenziali per l’indipendenza dell’Europa. In questo scenario, il convegno metterà in luce come il Sud Italia possa assumere un ruolo proattivo, candidandosi a diventare un potenziale polo di eccellenza per il territorio.

Gli interventi

Ad affrontare le implicazioni etiche dell’Intelligenza Artificiale e la centralità della persona umana sarà Mons.Francesco Savino, Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI). I profili strategici legati a cybersicurezza e sovranità digitale saranno invece analizzati da Luca Nicoletti, Responsabile del Servizio Programmi Industriali, Tecnologici e di Ricerca dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), e dal Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco.

La declinazione del tema sul piano tecnologico e aziendale sarà affidata agli interventi di Stefan Umit Uygur (Founder di Dectar e Muscope) e Giovanni Testa (A.D. di Esprinet). A seguire, il Generale Pasquale Lavacca (già Gen. dell’Arma dei Carabinieri) esplorerà le nuove frontiere della sicurezza nell’era della guerra cognitiva. A chiudere la giornata, dopo un panel di discussione interattivo, saranno le conclusioni di Gianfranco d’Atri, Amministratore Unico di DectarLab e già Professore Unical.

La partecipazione al convegno è libera e aperta a tutta la comunità accademica, ai professionisti del comparto IT e a tutti i cittadini interessati all’evoluzione della transizione digitale.attuale.

Il ruolo di DectarLab

DectarLab è una realtà consolidata a livello internazionale con una governance calabrese. Ha elaborato software di altissimo livello sulla sicurezza interna e sull’uso dell’IA. Una società all’avanguardia che rappresenta una certezza nel panorama europeo.