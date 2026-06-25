La mamma di Pamela Mastropietro chiede un nuovo incontro all’assassino della figlia: “E’ l’ultima occasione per dire la verità”

Foto: Ansa foto / Angela Rotini (Settembre 2025)

La ragazza uccisa il 2018

Nella lettera la donna chiede un incontro diretto che esuli dal percorso di giustizia riparativa

Una richiesta al Garante delle persone sottoposte a misure limitative o restrittive della libertà personale della Regione Emilia‑Romagna, Roberto Cavalieri, affinché consegni una lettera con la richiesta di un incontro a Innocent Oseghale, l’uomo condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Pamela Mastropietro, uccisa a Macerata nel 2018. È quella avanzata da Alessandra Verni, madre della 18enne, durante il convegno ‘Giustizia riparativa e programmi di reinserimento comunitario: pratiche e scenari in dialogo’, tenutosi a Parma. La donna aveva già incontrato l’assassino di sua figlia lo scorso anno. Pamela fu uccisa e successivamente fatta a pezzi da Oseghale, ma per la mamma della ragazza l’uomo nasconderebbe altri complici.

La lettera

Nella lettera la donna chiede un incontro diretto che esuli dal percorso di giustizia riparativa: “La mia – scrive – è una ricerca di verità e giustizia, non di vendetta”. Per questo, aggiunge, “ti chiedo un nuovo incontro diretto, io e te, fuori da ogni percorso di giustizia riparativa e senza mediatori. Se accetti, puoi fare tu stesso richiesta formale alla direzione del carcere o al magistrato di sorveglianza. Il colloquio avverrà nel pieno rispetto delle regole e sotto la stretta vigilanza della polizia penitenziaria. L’esito di questo invito definirà la tua reale condotta”.

La richiesta al Garante dei detenuti

Al Garante per i detenuti, Alessandra Verni ha chiesto che venga redatta una relazione ufficiale da inserire nel fascicolo personale del detenuto presso il magistrato di sorveglianza, “documentando formalmente la sua reazione a questa richiesta: se rifiuti o scegli di non rispondere, il tuo rifiuto o il tuo silenzio saranno la conferma definitiva che il nostro colloquio del 7 marzo 2025 è stato solo una recita di convenienza per ottenere benefici carcerari”. La mancata risposta, aggiunge, “attesterà la tua totale chiusura, l’assenza di un autentico pentimento e l’inutilità dei percorsi rieducativi intrapresi finora”.

“Fai i nomi dei complici”

In caso di accettazione, prosegue la mamma di Pamela, “l’incontro avrà valore solo se dirai tutta la verità e farai i nomi dei complici”. Diversamente si legge nella lettera, “se accetti solo per ribadire reticenze e versioni di comodo, dimostrerai di non aver compreso la gravità delle tue azioni e che è inutile qualsiasi ulteriore percorso rieducativo”. E “l’autorità giudiziaria dovrà tenere conto di questa tua condotta, sia essa di rifiuto, di silenzio o di reticenza, per la valutazione di qualsiasi beneficio futuro”. L’incontro, conclude Verni, rappresenta “l’ultima opportunità per dimostrare un briciolo di dignità, prima che sia la storia stessa a presentarti il conto“.