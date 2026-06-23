La denuncia di Palazzo Chigi: “Falsi account a nome di Mantovano in cui si chiedono soldi a imprenditori”

Foto: Ansa foto archivio / Fabio Frustaci (Novembre 2025)

Criminalità informatica

I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di "riservatezza". Indaga la magistratura

La presidenza del Consiglio ha diffuso una nota nella quale evidenzia come sia stata inoltrata una denuncia alla magistratura alla ricerca dei criminali informatici che, spacciandosi per il sottosegretario alla presidenza, Alfredo Mantovano, inviavano messaggi whatsapp ad imprenditori chiedendo soldi per fantomatiche missioni.

Il comunicato di Palazzo Chigi

“In questi giorni-si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi- si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp, arbitrariamente attribuiti al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere “accordi di riservatezza” o a inviare somme di denaro, con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative. In altri casi l’obiettivo è acquisire dati e informazioni sensibili dello stesso destinatario, come la firma olografa del vertice di un’azienda, che in un secondo momento viene utilizzata per ingannare dipendenti o clienti e ottenere trasferimenti di denaro”.

Lo schema tipico dei criminali informatici

“Lo schema-prosegue la nota della presidenza del Consiglio- ricalca un cliché tipico della criminalità informatica: richieste di contatto, inoltrate tramite i sistemi di messaggistica istantanea da account registrati con false generalità e con fotografie di soggetti che rivestono ruoli istituzionali, formulate con modalità assai verosimili. Quando il destinatario accetta il contatto, segue una corrispondenza e-mail che contiene di norma l’invito a sottoscrivere un accordo di riservatezza, o comunque istruzioni per mantenere attivo lo scambio. Sono in corso attività informative e investigative, anche a seguito della denuncia che lo stesso Mantovano ha presentato non appena venuto a conoscenza dell’uso indebito del proprio nome e della propria immagine”.

I numeri della pirateria informatica

L’Italia è uno dei Paesi più colpiti da attacchi informatici, con oltre il 10% degli incidenti globali concentrati su territorio nazionale, la maggior parte legata ad hacktivism e cybercrime. Secondo i dati pubblicati dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), nel primo semestre del 2025, l’Italia ha visto un incremento significativo degli attacchi informatici. Questo aumento è stato attribuito a una maggiore efficacia nelle capacità di rilevamento da parte del CSIRT Italia, potenziata da nuove leggi e da nuovi regolamenti.

I settori più bersagliati comprendono proprio la pubblica amministrazione, la sanità, la ricerca e il mondo universitario ma non risparmiano i singoli cittadini. E per questo il governo Meloni sta aumentando notevolmente le strategie di difesa anche attraverso l’utilizzodell’intelligenza artificiale.