Insinuò falsità contro Nordio su Rete4, la Rai non paga l’avvocato a Ranucci. E i grillini s’indignano…

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Il caso Minetti

Ranucci disse cose false di cui si scusò, sostenendo di aver fatto solo ipotesi. Ma il ministro Carlo Nordio – dopo aver smentito in diretta – annunciò la querela per quelle insinuazioni sulla presenza del Guardasigilli in Uruguay nella villa di Ciprini, oggetto delle accuse del “Fatto” su presunti festini che avrebbero coinvolto Nicole Minetti, beneficiaria della grazia da parte del Quirinale. Sigfrido Ranucci, giornalista Rai e conduttore di “Report”, il mese scorso aveva deciso di accettare un invito su Rete4, a “Cartabianca”, dove si era lasciato andare a quelle false illazioni, salvo poi cospargersi “il capo di cenere” col ministro.

“Sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere. Tuttavia non ho dato una notizia non verificata”, aveva detto il giornalista. Oggi, però, i grillini si indignano perché la Rai non paga l’avvocato al giornalista -che aveva annunciato di volersi difendere a spese sue – per opporti alla querela derivante da quanto aveva detto su una rete concorrente. Se non fosse vero, ci sarebbe da ridere.

Ranucci e la mancata tutela della Rai dalla querela di Nordio

I grillini, sulla base di articoli apparsi su siti di grande audience, come Dagospia e Il Fatto, lasciano intendere che la Rai “meloniana” stia mettendo in atto azioni di rivalsa politica contro il giornalista. Al punto che Viale Mazzini è stata costretta a fare una nota specifica. “La Rai smentisce la ricostruzione secondo cui la mancata attivazione della tutela legale nei confronti del conduttore e vice direttore ad personam Sigfrido Ranucci sarebbe riconducibile a valutazioni politiche o a scelte discrezionali estranee ai regolamenti aziendali”. “La decisione – spiega l’azienda in una nota – è stata assunta in applicazione del regolamento vigente, che subordina la copertura legale a un requisito imprescindibile: il nesso diretto e funzionale tra i fatti contestati e l’esecuzione di mansioni o incarichi conferiti da Rai. Nel caso in esame, Rai aveva autorizzato il dipendente Ranucci alla partecipazione alla trasmissione ‘E’ sempre Cartabianca’ al solo e limitato scopo di presentare l’ultimo suo libro, peraltro non edito da Rai. Si tratta, quindi, di un contesto editoriale esterno a Rai e non riconducibile a un incarico aziendale. Ne deriva l’assenza del presupposto giuridico essenziale per l’attivazione della tutela legale aziendale, non essendo configurabile il collegamento richiesto dal regolamento tra attivita’ lavorativa e fatti contestati”. “La tutela legale – assicura la Rai – è naturalmente garantita in relazione ai servizi giornalistici che settimanalmente vanno in onda su Report, inclusi quelli relativi al caso Minetti Cipriani”.

La reazione dei grillini