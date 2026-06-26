Immigrazione clandestina, cosa sono le Brigate miste schierate sui confini dopo l’accordo Italia-Francia

Foto: ANSA / TENERELLI

L'intesa di Antibes

Sicurezza, su tutto, negli accordi tra Italia e Francia firmati ieri ad Antibes, nell’ambito del vertice intergovernativo Italia-Francia. Ma è sul controllo dei migranti e dell’immigrazione clandestina che è stato compiuto lo sforzo maggiore. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il suo omologo francese Laurent Nunez hanno firmato un protocollo che consolida l‘azione delle brigate miste italo-francesi che controllano le frontiere comuni tra i due Paesi per contrastare l’immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera. Non solo.

In occasione del vertice i ministri Piantedosi e Nunez hanno anche avuto un incontro bilaterale: al centro del colloquio il tema della proficua cooperazione di polizia, le politiche migratorie comuni e il controllo delle frontiere esterne dell’Europa. I ministri hanno concordato sull’importanza di continuare a lavorare insieme, anche nel formato trilaterale con la Germania, per l’attuazione delle nuove regole europee del Patto migrazione e asilo.

Immigrazione, la stretta sui confini comuni Italia-Francia