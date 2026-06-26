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Immigrazione clandestina, cosa sono le Brigate miste schierate sui confini dopo l’accordo Italia-Francia
Foto: ANSA / TENERELLI

L'intesa di Antibes

Immigrazione clandestina, cosa sono le Brigate miste schierate sui confini dopo l’accordo Italia-Francia

Politica - di Monica Pucci - 26 Giugno 2026 alle 09:53

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Sicurezza, su tutto, negli accordi tra Italia e Francia firmati ieri ad Antibes, nell’ambito del vertice intergovernativo Italia-Francia. Ma è sul controllo dei migranti e dell’immigrazione clandestina che è stato compiuto lo sforzo maggiore. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il suo omologo francese Laurent Nunez hanno firmato un protocollo che consolida l‘azione delle brigate miste italo-francesi che controllano le frontiere comuni tra i due Paesi per contrastare l’immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera. Non solo.

In occasione del vertice i ministri Piantedosi e Nunez hanno anche avuto un incontro bilaterale: al centro del colloquio il tema della proficua cooperazione di polizia, le politiche migratorie comuni e il controllo delle frontiere esterne dell’Europa. I ministri hanno concordato sull’importanza di continuare a lavorare insieme, anche nel formato trilaterale con la Germania, per l’attuazione delle nuove regole europee del Patto migrazione e asilo.

Immigrazione, la stretta sui confini comuni Italia-Francia

Il passo più importante è stato la firma dei Disciplinari Operativi tra Arma dei Carabinieri e Gendarmeria Nazionale francese a Marsiglia, che regolano in modo dettagliato competenze, coordinamento e modalità d’intervento delle pattuglie miste nelle province di confine, in particolare tra Cuneo, Imperia e i dipartimenti francesi confinanti. Nell’aprile scorso il comandante interregionale dei Carabinieri, generale Aldo Iacobelli Galletta, aveva incontrato i vertici della Gendarmeria a Monginevro. Dopo la riapertura del Colle di Tenda, Italia e Francia hanno intensificato i pattugliamenti congiunti lungo la Valle Roya. I servizi sono svolti da personale italiano e francese che opera insieme per contrastare immigrazione clandestina, traffico di migranti e criminalità transfrontaliera. Sonio già diversi gli interventi di blocco dei passeur che trasportano migranti irregolari attraverso i confini comuni. Un altro fronte riguarda il Traforo del Monte Bianco, dove Polizia italiana e francese effettuano pattugliamenti misti con particolare attenzione al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e ai reati transnazionali.

Quali forze partecipano alle brigate miste

A seconda dell’area operano insieme Carabinieri, Polizia di Stato (Polizia di Frontiera), Gendarmerie Nationale francese e Police Nationale francese. Le Brigate miste sono impiegate principalmente per contrastare i passeur, individuare migranti irregolari, reprimere traffici illeciti transfrontalieri, controllare valichi alpini e tunnel internazionali, migliorare lo scambio informativo tra Italia e Francia.

Negli ultimi mesi emerge una tendenza chiara: la cooperazione tra Italia e Francia non si limita più a singoli servizi sperimentali, ma si sta trasformando in un modello strutturato di controllo del confine, con procedure comuni, pattugliamenti regolari e un coordinamento operativo formalizzato.

 

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di Monica Pucci - 26 Giugno 2026