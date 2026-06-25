Dall’immigrazione al nucleare: cosa cambia davvero dopo il vertice di Antibes tra Italia e Francia

La dichiarazione congiunta

Un’Europa più forte, competitiva e capace di affrontare le grandi sfide geopolitiche. È questo il messaggio lanciato dal 36° Vertice franco-italiano, conclusosi ad Antibes, dove il presidente francese e il presidente del Consiglio italiano hanno rilanciato la cooperazione strategica tra Roma e Parigi nel solco del Trattato del Quirinale.

La dichiarazione finale del summit affronta tutti i principali dossier internazionali: dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medio Oriente, passando per difesa europea, immigrazione, industria, energia, spazio, intelligenza artificiale e infrastrutture.

Ucraina, nuove sanzioni contro la Russia

Tra i punti più rilevanti del documento c’è il pieno sostegno all’Ucraina. Italia e Francia ribadiscono il loro impegno politico, economico e militare a favore di Kiev e chiedono un ulteriore rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. L’obiettivo dichiarato è aumentare la pressione sul Cremlino, colpendo in particolare le entrate energetiche russe, il sistema finanziario e la cosiddetta “flotta ombra” utilizzata per aggirare le restrizioni internazionali.

Difesa europea e NATO: più investimenti e nuovi progetti comuni

Ampio spazio è dedicato alla sicurezza. Roma e Parigi confermano la volontà di rafforzare la difesa europea in piena complementarità con la NATO, sostenendo una maggiore integrazione industriale e nuovi programmi comuni. Tra le priorità figurano la difesa missilistica, lo spazio, i sistemi robotici terrestri e il rafforzamento della base industriale europea della difesa, con una nuova roadmap bilaterale valida fino al 2031.

Energia: sì al nucleare e agli Small Modular Reactors

La crisi energetica spinge Italia e Francia a puntare su un mix di fonti decarbonizzate. Nel documento viene ribadito il sostegno sia alle energie rinnovabili sia all’energia nucleare. I due Paesi intendono rafforzare la cooperazione sugli Small Modular Reactors (SMR) e sulle tecnologie nucleari innovative, considerate strategiche per l’autonomia energetica europea.

IL TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Intelligenza artificiale e digitale, nasce una strategia comune

Uno dei capitoli più innovativi riguarda il digitale. Italia e Francia sostengono la creazione di un grande ecosistema europeo dell’intelligenza artificiale, promuovendo un IPCEI dedicato all’AI e maggiori investimenti nelle infrastrutture tecnologiche. Nel documento compare anche l’obiettivo di rafforzare la tutela dei minori online, con l’ipotesi di introdurre una maggiore età digitale per l’accesso ai social network e sistemi più efficaci di verifica dell’età.

Immigrazione: stretta sui trafficanti e cooperazione nel Mediterraneo

Sul fronte migratorio i due governi confermano il sostegno al Patto europeo su migrazione e asilo e annunciano un rafforzamento della cooperazione contro l’immigrazione irregolare. L’attenzione si concentra soprattutto sulla rotta del Mediterraneo centrale, sul contrasto alle reti criminali e sul rafforzamento della collaborazione con i Paesi africani di origine e transito.

Alta velocità e collegamenti tra Italia e Francia

Tra gli impegni concreti emerge la conferma del completamento della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Via libera anche alla cooperazione sulla tratta Marsiglia-Nizza-Genova, ai lavori sulla storica galleria del Tenda e al rafforzamento dei collegamenti ferroviari e stradali transfrontalieri.

Mediterraneo e Medio Oriente

Nel documento congiunto Italia e Francia ribadiscono che la diplomazia resta l’unica strada per una soluzione duratura delle crisi in Medio Oriente. Roma e Parigi confermano inoltre il sostegno alla soluzione dei due Stati per Israele e Palestina, rilanciando anche la cooperazione nel Mediterraneo attraverso il futuro Patto europeo per il Mediterraneo.

Competitività europea e industria

Il vertice affronta anche il tema della competitività industriale. Italia e Francia chiedono una revisione delle regole europee sugli aiuti di Stato, maggiori investimenti nei settori strategici e politiche comuni per automotive, semiconduttori, moda, lusso e tecnologie avanzate. Particolare attenzione viene riservata anche alla tutela delle produzioni europee contro la concorrenza dell’ultra fast fashion.

Il rilancio dell’asse Roma-Parigi

Il summit di Antibes conferma la volontà dei due governi di rafforzare il partenariato strategico nato con il Trattato del Quirinale. La dichiarazione finale delinea una cooperazione sempre più stretta in politica estera, sicurezza, economia, ricerca, spazio, cultura e giovani, con l’obiettivo dichiarato di contribuire alla costruzione di un’Europa più autonoma, competitiva e protagonista nello scenario internazionale.