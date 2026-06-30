“Il mistero dell’eroe dimenticato”, a Roma l’incontro con Ermenegildo Rossi: «La memoria è patrimonio di tutti»

A Roma il 2 luglio

«Quando una storia incarna i valori di una Nazione non appartiene più a una sola persona: appartiene a tutti». Con queste parole Ermenegildo Rossi, segretario Ugl Roma e Medaglia d’Oro al Merito Civile, invita al convegno “Il mistero dell’eroe dimenticato”, in programma giovedì 2 luglio alle 17 alla Sala Da Feltre di Roma.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Cultura in Evoluzione in collaborazione con la Fondazione Toti Scialoja, intende riportare l’attenzione su una vicenda che, secondo Rossi, rappresenta un patrimonio di valori civili da preservare e tramandare.

Nel messaggio pubblicato sui social, Rossi sottolinea come il valore della memoria vada oltre il riconoscimento individuale: «Non è importante il nome di chi è stato insignito di una medaglia. È importante che quella storia sia conosciuta, perché racconta comportamenti che rappresentano l’anima dell’educazione civica e della nostra Patria».

All’incontro interverranno Arnaldo Colasanti, Claudio Siniscalchi e Gianni Sammarco, mentre porteranno i saluti istituzionali il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma e il deputato Marco Perissa, componente della Commissione Cultura della Camera.

Nel suo post Rossi ha rivolto un ringraziamento agli organizzatori e ai rappresentanti delle istituzioni, evidenziando il loro contributo nel mantenere viva una storia che, a suo giudizio, «appartiene a tutti».

L’appuntamento è aperto al pubblico e si terrà giovedì 2 luglio alle ore 17, presso la Sala Da Feltre, in via degli Orti di Trastevere 6, a Roma.