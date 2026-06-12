Fincantieri premiata agli Italian Hydrogen Technology Awards 2026. Il gruppo leader nell’innovazione e nella sostenibilità

Un'eccellenza

Fincantieri è stata premiata nell’ambito degli Italian Hydrogen Technology Awards 2026, assegnati in occasione della Hydrogen Expo tenutasi a Piacenza, per il progetto IPCEI Wave 2 The Future. La giuria ha riconosciuto il carattere pionieristico del progetto, che segna un’importante evoluzione nella decarbonizzazione del comparto marittimo, in linea con l’ambizioso obiettivo del Gruppo guidato dall’AD Pieroberto Folgiero di raggiungere il net-zero nel 2035.

IPCEI Wave 2 The Future sviluppa sistemi di propulsione avanzati basati su idrogeno e soluzioni ibride. Tra queste: motori a combustione interna alimentati a idrogeno, fuel cell PEM abbinate a batterie al litio, e sistemi di controllo energetico di nuova generazione. Il progetto include anche lo sviluppo di un ciclo combinato gas-vapore ad idrogeno ad alta efficienza per la produzione elettrica. Innovative soluzioni di stoccaggio dell’idrogeno a bordo e l’integrazione di fuel cell PEM e SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) arricchiscono ulteriormente la portata tecnologica.

Alcune di queste tecnologie trovano applicazione su Viking Libra, prima nave da crociera a integrare un sistema containerizzato alimentato a idrogeno, la cui consegna è prevista alla fine di quest’anno. Qui, l’idrogeno alimenta fuel cell PEM da 6 MW sviluppate da Isotta Fraschini Motori – parte del Gruppo Fincantieri -ottimizzate per il settore crocieristico. Il riconoscimento sottolinea il ruolo di Fincantieri come leader nell’innovazione e nella sostenibilità della cantieristica navale, confermando la visione strategica del Gruppo verso una nuova generazione di navi a emissioni ridotte.