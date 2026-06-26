Fermato un vicino del pensionato morto in casa a Como: è accusato di avergli dato fuoco

Foto: Ansa foto / Vigili del Fuoco (25 giugno 2026)

Il rogo doloso

Trovate le impronte grazie ai rilievi della scientifica. Dissidi condominiali alla base del folle gesto

Un uomo di 42 anni è stato fermato per l’omicidio volontario di Giovanni Amenta, il 72enne morto nel rogo divampato nel suo appartamento di Lomazzo in provincia di Como nella notte tra il 24 e il 25 giugno.

A cospargere di benzina la porta di casa e ad appiccare le fiamme – secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Como, che indagano coordinati dalla locale Procura – sarebbe stato il 42enne, vicino di casa dell’anziano. Tra i due ci sarebbero stati ripetuti screzi nel tempo, culminati nell’omicidio.

Amenta aveva problemi motori. Quando intorno alle 3.30 della notte il fumo ha invaso l’appartamento al primo piano della palazzina di via Somaini in cui viveva solo, è morto per le inalazioni.

I dissidi la causa del folle gesto

Le forze dell’ordine, dopo i rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco, hanno accertato la natura dolosa dell’incendio e hanno interrogato da subito i vicini di casa dell’uomo. Da li, la scoperta delle frizioni continue con il condomino che, secondo le prime ricostruzioni , avrebbe cosparso di liquido infiammabile (probabilmente benzina) l’abitazione del pensionato, nella quale viveva anche il suo cagnolino, rimasto miracolosamente illeso .Al momento, l’abitazione del pensionato e l’area circostante sono ancora sottoposte a sequestro.

L’accusa di omicidio volontario

Gli inquirenti, coordinati dalla pm Giulia Ometto, hanno acquisito la relazione dei Vigili del Fuoco e hanno mappato, attraverso la polizia scientifica, le impronte sull’abitazione, arrivando ad identificare nel quarantaduenne vicino di casa il probabile assassino. L’accusa nei suoi confronti è di omicidio volontario e lo stato di fermo dovrà essere convalidato nelle prossime 48 ore dal giudice per le indagini preliminari di Como.

Gli investigatori sarebbero arrivati ad identificare il possibile autore dell’incendio attraverso il racconto di altre testimonianze e rilevando le impronte della polizia scientifica. Si cercano ora altri elementi per capire fino in fondo i motivi di un gesto incomprensibile e violento.