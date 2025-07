Roma, rogo doloso allo storico chiosco di “Notti di cinema Vittorio”. La solidarietà di FdI

Presidio culturale e sociale

Chiosco a fuoco, nella notte, in piazza Vittorio Emanuele a Roma. Il rogo doloso, che per fortuna non ha causato feriti, ha danneggiato il bar storico all’interno dei giardini della piazza sabauda della Capitale, a due passi dalla stazione Termini. Il chiosco ospita “Notti di cinema Vittorio” e rappresenta uno dei luoghi di ritrovo più caratteristici e frequentati del Rione. Da anni costituisce un punto di riferimento di tutti i residenti ma anche un presidio culturale e sociale in un quartiere dove criminalità e degrado regnano sovrane.

Rogo doloso al chiosco di Notti di Cinema Vittorio

Mentre sono in corso accertamenti sull’incendio doloso è partito il tam tam trasversale di solidarietà. Fratelli d’Italia ha espresso piena vicinanza ad Anec, l’Associazione nazionale esercenti cinema, “per il grave incendio che ha colpito il chiosco di Piazza Vittorio, in uno spazio culturale importante per la città di Roma e per tutti coloro che credono nel valore della promozione cinematografica e della cultura diffusa sul territorio. Si tratta di un episodio preoccupante che colpisce non solo una struttura fisica, ma anche un presidio di aggregazione, partecipazione e identità cittadina”. Così in una nota i consiglieri di Fratelli d’Italia del Comune di Roma, Quarzo, Erbaggi, Rocca, Barbato e Masi, e il presidente e vice presidente della federazione romana di FdI, Marco Perissa e Daniele Rinaldi. “Ci auguriamo che venga fatta al più presto piena luce sull’accaduto – prosegue la nota – e che si possa garantire una rapida ripresa delle attività. Affinché quel luogo torni quanto prima a essere un punto di riferimento per i cittadini e per il mondo della cultura”.

La solidarietà di Fratelli d’Italia ad Anec

Fratelli d’Italia – concludono i consiglieri capitolini – “continuerà a sostenere con convinzione ogni iniziativa volta alla tutela e alla valorizzazione degli spazi culturali, soprattutto in contesti urbani come quello di Piazza Vittorio, che meritano attenzione e cura da parte delle istituzioni”. Presente all’evento pubblico di solidarietà il deputato romano di FdI, Massimo Milani. “Esprimo la mia totale solidarietà all’Anec Lazio e ai gestori per l’atto intimidatorio che ha colpito il Chiosco Vittorio, allestito nell’ambito della rassegna estiva ‘Notti di cinema’ al rione Esquilino. Rispondo positivamente all’appello di Anec”.

Camera di Commerci odi Roma: un presidio di cultura

Anche il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliaventi, in una nota ha espresso solidarietà ad Anec. “Che ha trasformato piazza Vittorio in una vitale arena del cinema all’aperto, ricca di incontri e proiezioni. Auspico che le forze dell’ordine identifichino quanto prima i responsabili di questo preoccupante episodio”.