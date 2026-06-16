Ecco perché Macron ha scelto “Felicità” per accogliere la Meloni. Lo show di Giorgia nel 2015 (video)

Foto: ANSA / EPA/YOAN VALAT (17 giugno 2026)

Al G7 di Evian

Felicità, è un bicchiere di vino con un panino. Ma che vino, esattamente? Italiano o francese? Cosa fa la felicità, un Brunello di Montalcini o uno Château Petrus?

Domande impegnative, per un semplice G7, ma tra Italia e Francia la storica rivalità enogastronomica ieri si è sciolta nella comune sensazione di semplicità che ha segnato la stretta di mano tra Emanuel Macron e Giorgia Meloni, sulle note di “Felicità” di Al Bano e Romina, che celebrava un modello di vita agreste e spartano fatto anche di vino, probabilmente pugliese.

Felicità e l’omaggio di Macron alla Meloni

Quella canzone, che nel mondo ha venduto sei milioni di copie e in Francia almeno 700mila negli anni Novanta, oggi ha segnato l’ennesimo disgelo tra i due numeri uno di Parigi e Roma. Una canzone per ogni leader del G7, l’omaggio di Macron a Evian, ma per la Meloni la scelta del pezzo “vintage” forse non è stata casuale. Al Bano, raro esempio di cantante non fagocitato dalla sinistra, il richiamo alla famiglia, alla libertà, in qualche modo a un modello politico tradizionale, conservatore. Un pezzo molto popolare in Francia, ancora oggi, una musica che Macron conosce bene, come tante cose italiane. “L’ho incontrato per la prima volta proprio alle Olimpiadi del 2024. Quando mi ha visto ha fatto un gesto come per dire: ‘Ti conosco’. È stato bello”. Accanto a lui, quel giorno, c’era anche la premier italiana: “Eravamo seduti vicini, per protocollo. Ed è stata una bella esperienza”, racconta Al Bano all’Adnkronos.

La canzone, in particolare, è una vecchia conoscenza anche della Meloni, che nel 2015 la cantò, in stile karaoke, in un programma con Paolo Del Debbio.

E su un’eventuale reazione di Vladimir Putin alla scelta di Macron di accogliere la premier italiana con ‘Felicità’, il cantante risponde senza esitazioni: “I miei rapporti con la Russia sono ottimi, sono sempre stati così. Non so quale sarà la sua reazione, ma sicuramente sarà positiva. È un ragazzo intelligente”.