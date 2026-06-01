Ebola, negativo il test sul paziente ricoverato in Sardegna. Il Ministero della Salute: “In Italia rischio molto basso”

Foto: Ansa foto / Stefano Ambu (31/mag/2026 )

I risultati degli esami

Ha dato esito negativo il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo. A comunicarlo alle prime ore della mattina è il ministero della Salute attraverso una nota ufficiale, nella quale i responsabili della Sanità danno rassicurazioni sulla situazione italiana e sulla diffusione del virus.

Analisi allo Spallanzani

Nella nota si precisa che «Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna».

Il dicastero di via Lungotevere a Ripa chiude con una precisazione: «Si conferma che il rischio in Italia resta molto basso».

Caso sospetto di un uomo a Cagliari originario del Congo

Nella pomeriggio di ieri è stata resa nota la notizia di caso sospetto di ebola registrato in Sardegna. Al centro dell’attenzione delle autorità sanitarie un uomo, residente a Cagliari ma originario della Repubblica democratica del Congo, che secondo le comunicazioni della Asl di Cagliari è rientrato dal Paese africano dove era andato a trovare dei parenti e si è sentito male una volta tornato nell’Isola. Durante il viaggio aveva superato i controlli standard perché partito da Kinshasa ma con scalo a Il Cairo. Atterrando a Fiumicino risultava in arrivo dall’Egitto e si è poi imbarcato per Cagliari. Qui si è sentito male, con febbre alta, e ha chiamato il 118. Si è attivata subito la procedura d’emergenza e l’isolamento nel reparto Malattie infettive del Santissima Trinità.

Tempestivo avvio delle procedure

Qualche ora dopo con una nota della Regione Sardegna, è stato annunciato l’avvio di «tutte le procedure previste dai relativi protocolli. Il paziente è stato preso in carico dalle autorità sanitarie, si trova in isolamento presso la struttura sanitaria competente ed è costantemente monitorato dal personale medico specializzato. La Regione Sardegna è in costante contatto con il Ministero della Salute, con le autorità sanitarie locali e nazionali, con la Protezione civile locale e nazionale e con l’Istituto Spallanzani di Roma dove sarà effettuato il test per verificare la positività al virus».

Stamattina la notizia della negatività del test.