“Dodicimila vittime da mercoledì 24 a venerdì 26 giugno”: la statistica horror dell”Economist’ sui morti di caldo in Europa

Foto: Ansa foto / Filip Singer (27 giugno 2026)

Il triste record

Parigi la città più a rischio. In Francia cancellati i gay pride, mentre la Germania deve fermare anche i treni per l'anticiclone

In soli tre giorni, nell’ondata di calore tra il 24 e il 26 giugno, il caldo estremo potrebbe avere causato circa 12.000 decessi in eccesso in Europa. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su Economist che ha preso in considerazione le temperature medie previste per il periodo in 854 città europee combinate con il modello elaborato da Pierre Masselot e dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine sulla relazione tra temperatura e mortalità.

Le anomalie registrate e l’umidità

Secondo questo modello il numero di vittime non sarà determinato solo dalle temperature assolute, ma anche dalla loro anomalia e dalle caratteristiche locali: 30°C a Manchester sono molto più letali che a Madrid. Né i corpi né gli edifici sono adattati a resistere. Il metodo applicato alle diverse città non tiene conto di alcuni fattori come l’umidità, tuttavia considera in parte il calore notturno, che è uno dei motivi per cui quest’ondata di calore è stata così pericolosa perché il corpo ha poco tempo per recuperare. L’incremento maggiore del tasso di mortalità, in questa analisi, riguarda Parigi dove il rischio di decessi potrebbe aumentare di oltre il 300%: nella capitale parigina le conseguenze saranno maggiori forse a causa dell’effetto riscaldante dei caratteristici tetti grigi di zinco della città.

A Milano il rischio di morte aumentato del 170%

Il rischio di morte a Londra potrebbe aumentare di circa il 200%; a Milano del 170%, mentre Roma è poco sopra il 100%. Clair Barnes dell’Imperial College di Londra e i suoi colleghi stimano che 24.400 persone siano morte a causa del caldo estremo tra giugno e agosto 2025 – riporta l’Economist -. Gli anziani tendono ad essere i più vulnerabili: l’85% delle vittime dello scorso aveva piùdi 65 anni.

In Francia annullati i Gay pride

A causa dell’ondata di calore, Parigi e Lione non ospiteranno le loro parate del Pride Lgbt+. La cancellazione del festival musicale Solidays, che si sarebbe dovuto svolgere fino a domenica nella capitale francese, priverà l’associazione organizzatrice, Solidarité Sida, di 3 milioni di euro destinati ai suoi programmi di prevenzione dell’Hiv/Aids. Inizialmente prevista per oggi nella capitale francese, la Marcia è stata rinviata a data da destinarsi, su richiesta del prefetto.

In Germania cancellati diversi treni

Le autorità in Germania hanno segnalato danni alle autostrade e cancellazioni ferroviarie a causa dell’ondata di calore che questa settimana ha surriscaldato i paesi dell’Europa occidentale e ora si sposta verso le regioni centrali e orientali del continente. In Germania le temperature dovrebbero raggiungere i 40 gradi Celsius. Nella città occidentale di Dormagen, decine di residenti di una casa di cura sono stati evacuati per ricevere assistenza medica a causa delle condizioni di caldo pericolose all’interno dell’edificio. I vigili del fuoco locali hanno riferito che la temperatura all’interno della struttura aveva raggiunto i 35 gradi.