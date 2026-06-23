Caldo estremo in Italia: per il meteo il peggio deve ancora venire. Ecco quando caleranno le temperature

Foto: Ansa foto / Luca Zennaro (Giugno 2026)

Allerta calore

Nelle due città domenica oltre mille accessi in ospedale. E' un giugno mai registrato . Forte il rischio di siccità .In Francia superati i 43 gradi

L’anticiclone africano che ha colpito la nostra penisola e l’Europa ha causato un’ondata di malesseri. Migliaia gli accessi, soprattutto tra gli anziani, al pronto soccorso. Mentre c’è il forte rischio che le ondate si susseguano e che l’estate rovente duri fino a fine agosto.

Parma e Palermo città record

Le misure di bollino rosso sono utilizzate per informare la popolazione sui livelli di rischiosità termica e sulla necessità di prestare maggior attenzione, specialmente a fasce vulnerabili come anziani, bambini e persone con malattie croniche. Parma e a Palermo, domenica scorsa, si sono registrati mille accessi al pronto soccorso.

Oltre agli anziani, sono coinvolte anche persone con condizioni di salute delicate. È essenziale seguire le indicazioni di prevenzione. Tra i sintomi più frequenti, i collassi, le crisi ipotensive e di idratazione.

Gli esperti: “Non sarà un’estate mite”

I meteorologi hanno già previsto che le ondate di anticiclone, provenienti dall’Africa, si susseguiranno ciclicamente almeno fino a fine luglio. Con un altro tocco ad agosto. Non sarà un’estate mite e c’è il rischio che le temperature di quest’anno superino la media della scorsa estate, quando il caldo rovente iniziò a smorzarsi già ad agosto.

Rischio siccità

Questa ondata di calore si inserisce in una situazione già critica dal punto di vista idrologico. Dopo una primavera prevalentemente calda e secca al Nord, la neve in alta montagna è praticamente finita e si è sciolta con circa un mese di anticipo. I livelli di fiumi, laghi e falde acquifere sono bassi e ondate di calore come questa intensificano nettamente l’evapotraspirazione, cioè la perdita di acqua da parte del suolo e delle piante

Il record in Francia

Il record delle temperature si fa registrare in Francia. Nella città di Bordeaux il termostato ha addirittura superato i 43 gradi. Già diciotto le vittime registrare d’Oltralpe, con la tragedia dei due bambini di 2 e 4 anni rimasti intrappolati nell’auto della madre e ritrovati morti dopo un’ora.

Aspettando la tregua atlantica

L’anticiclone durerà purtroppo ancora a lungo. Ci vorranno i primi giorni di luglio per aspettare l’aria fresa che arriverà dall’Atlantico e che mitigherà di molto le temperature. L’aria condizionata va bene purché la temperatura non sia più di 7-8 gradi in meno di quella reale. E soprattutto mai bere bibite ghiacciate che sono pericolosissime. L’acqua a temperatura fresca è la soluzione migliore.