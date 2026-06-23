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Foto: Ansa foto / Luca Zennaro (Giugno 2026)

Allerta calore

Caldo estremo in Italia: per il meteo il peggio deve ancora venire. Ecco quando caleranno le temperature

Nelle due città domenica oltre mille accessi in ospedale. E' un giugno mai registrato . Forte il rischio di siccità .In Francia superati i 43 gradi

Cronaca - di Paolo Cortese - 23 Giugno 2026 alle 16:08

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L’anticiclone africano che ha colpito la nostra penisola e  l’Europa ha causato un’ondata di malesseri. Migliaia gli accessi, soprattutto tra gli anziani, al pronto soccorso. Mentre c’è il forte rischio che le ondate si susseguano e che l’estate rovente duri fino a fine agosto.

Parma e Palermo città record

Le misure di bollino rosso sono utilizzate per informare la popolazione sui livelli di rischiosità termica sulla necessità di prestare maggior attenzione, specialmente fasce vulnerabili come anziani, bambini persone con malattie croniche. Parma e a Palermo, domenica scorsa, si sono registrati mille accessi al pronto soccorso.

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Oltre agli anziani, sono coinvolte anche persone con condizioni di salute delicate. È essenziale seguire le indicazioni di prevenzione. Tra i sintomi più frequenti, i collassi, le crisi ipotensive e di idratazione.

Gli esperti: “Non sarà un’estate mite”

I meteorologi hanno già previsto che le ondate di anticiclone, provenienti dall’Africa, si susseguiranno ciclicamente almeno fino a fine luglio. Con un altro tocco ad agosto. Non sarà un’estate mite e c’è il rischio che le temperature di quest’anno superino la media della scorsa estate, quando il caldo rovente iniziò a smorzarsi già ad agosto.

Rischio siccità

Questa ondata di calore si inserisce in una situazione già critica dal punto di vista idrologico. Dopo una primavera prevalentemente calda e secca al Nord, la neve in alta montagna è praticamente finita e si è sciolta con circa un mese di anticipo. I livelli di fiumi, laghi e falde acquifere sono bassi e ondate di calore come questa intensificano nettamente l’evapotraspirazione, cioè la perdita di acqua da parte del suolo e delle piante

Il record in Francia

Il record delle temperature si fa registrare in Francia. Nella città di Bordeaux il termostato ha addirittura superato i 43 gradi. Già diciotto le vittime registrare d’Oltralpe, con la tragedia dei due bambini di 2 e 4 anni rimasti intrappolati nell’auto della madre e ritrovati morti dopo un’ora.

Aspettando la tregua atlantica

L’anticiclone durerà purtroppo ancora a lungo. Ci vorranno i primi giorni di luglio per aspettare l’aria fresa che arriverà dall’Atlantico e che mitigherà di molto le temperature. L’aria condizionata va bene purché la temperatura non sia più di 7-8 gradi in meno di quella reale. E soprattutto mai bere bibite ghiacciate che sono pericolosissime.  L’acqua a temperatura fresca è la soluzione migliore.

 

 

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di Paolo Cortese - 23 Giugno 2026

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