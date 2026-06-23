Movida da sballo a Roma, FdI contro Gualtieri: «Regala i sacchetti anti-vomito, ma non ha un piano di sicurezza urbana»

La nota di Perissa e Schiuma

Dai sacchetti per vomitare ai tutor urbani. Fratelli d’Italia contro il sindaco Roberto Gualtieri sulla gestione della movida romana e torna a criticare la campagna comunale che l’estate scorsa distribuiva kit post sbornia ai giovani. «Roma ha bisogno di sicurezza, non di operazioni di facciata», attaccano Marco Perissa e Fabio Schiuma.

«Confessiamo una certa difficoltà nel comprendere quale sia la politica del sindaco Gualtieri in materia di movida e sicurezza urbana», dichiarano in una nota Perissa, deputato e presidente della Federazione romana di Fratelli d’Italia, e Schiuma, responsabile del dipartimento “La Città della Notte” di FdI.

La movida non può essere affidata ai volontari

Secondo gli esponenti del partito di Giorgia Meloni, mentre nel Municipio I si procede con il rafforzamento del presidio del territorio attraverso protocolli che coinvolgono operatori professionali della vigilanza privata, il Campidoglio continua a sostenere il progetto dei tutor urbani. Una scelta che FdI contesta vibratamente.

«La risposta ai problemi della sicurezza durante la movida non può essere affidata a pseudo volontari formati in poche ore e impiegati come quelle ronde che la sinistra ha sempre criticato», sostengono Perissa e Schiuma. Per Fratelli d’Italia Roma avrebbe bisogno di una strategia unitaria per la sicurezza notturna, capace di garantire ai cittadini chiarezza sui soggetti impegnati sul territorio, sulla loro preparazione e sul coordinamento delle attività.

La nota di Perissa e Schiuma: “Gualtieri osserva la città da Marte?”

Da qui l’attacco politico al primo cittadino: «Gualtieri governa Roma o osserva la città da Marte? Questa volta ha dimenticato il suo amato kit anti sbornia?», ironizzano gli esponenti del partito. «Roma merita serietà sulla sicurezza dei residenti, dei lavoratori, dei giovani e di tutti coloro che vivono la notte. Non si può continuare a navigare a vista. Il sindaco chiarisca ai romani quale sia la sua strategia e chi stia realmente decidendo la politica della sicurezza urbana notturna della Capitale», concludono Perissa e Schiuma.

Nel kit post sbornia di Gualtieri un sacchetto per vomitare

L’estate scorsa la giunta Gualtieri ha distribuito il “kit del post sbornia”, in 26 bar e locali della città frequentati da giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni nell’ambito della campagna di comunicazione denominata #buonamovida, rivolta ai giovani, per sensibilizzare sul tema dell’abuso di alcol e delle sue conseguenze.

Cosa c’era nel kit? Un sacchetto per vomitare, un pacchetto di fazzoletti, un braccialetto e una penna per scrivere informazioni utili come numeri di emergenza e una maglietta speciale.

La campagna comunale aveva l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi dell’abuso di alcol. Per Fratelli d’Italia, il problema principale resta un altro: la mancanza di una strategia chiara sulla sicurezza urbana e sul controllo della movida nella Capitale.