Deliranti frasi di Trump: Meloni mi ha supplicato per una foto. Dura replica della premier: tutto falso. Io e l’Italia non imploriamo mai (video)

Foto: Ansa / Ufficio stampa Palazzo Chigi/Filippo Attili (17 giugno 2026)

Donald il bullo

Non solo la ferma replica del presidente del Consiglio: arriva anche la sferzante risposta del sottosegretario Fazzolari sulle uscite inopportune del tycoon. «Non si capisce se per volontà o per inettitudine, sta rovinando storici rapporti tra Usa e Europa»

L’ormai rituale farneticare di Trump a margine dei grandi eventi tinge di paradossale le relazioni transatlantiche. Intervenuto in un’intervista telefonica esclusiva a L’Aria che tira su La7, il programma di David Parenzo, il presidente degli Stati Uniti – di cui si sente la traduzione in italiano, ma non la voce del leader Usa – ha usato toni ormai non proprio inediti declinati già a molti leader, questa volta nei confronti della premier italiana, affermando che Giorgia Meloni lo avrebbe «implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena».

Il delirio di Trump che farnetica sulla Meloni

Poteva già bastare, invece… Invece Trump è andato (more solito) a briglia sciolta. Così, nel corso del colloquio con il corrispondente della emittente italiana, ha pensato bene – secondo la sua ottica comunicativa. E a stretto giro dall’aver espresso alto gradimento per gli ori di Versailles prima, e la proficua riuscita del G7, poi – di rincarare la dose in merito al breve incontro avvenuto a margine del vertice di Evian: «Come sta il suo primo ministro? Come sta? Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle»… E due: fiato alle trombe con una ulteriore sottolineatura colorita non richiesta.

Trump il bullo: recriminazioni a tutto campo estese all’Europa

Esaurito il siparietto, Trump non pago ha proseguito allargando lo spettro delle recriminazioni alla politica continentale, bocciando senza appello la gestione comunitaria: «Gli europei hanno sbagliato tutto sull’energia e hanno sbagliato tutto sull’immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l’Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L’immigrazione è un disastro. L’energia con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro». Sulla guerra in Ucraina, infine, ha tagliato corto spiegando che «vogliamo solo la pace». Ribadendo che in quota Stati Uniti «non siamo coinvolti» nel percorso di adesione di Kiev all’Unione europea.

Ferma replica di Fazzolari: «Non si capisce se per volontà o per inettitudine, sta rovinando storici rapporti tra Usa e Europa»

La replica del governo italiano non si è fatta attendere, affidata alle parole nette e senza sconti del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, che ha risposto con fermezza per tutelare la dignità delle istituzioni italiane ed europee: «I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l’ultimo episodio di attacchi e insulti rivolti ai leader europei. Non si capisce se per volontà o per inettitudine, sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Con le sue uscite inopportune è riuscito nel non facile intento di rendere gli Usa invisi all’intero continente europeo, danneggiando non solo l’Europa. Ma soprattutto gli Stati Uniti».

La Meloni smentisce Trump e rispedisce le balle del tycoon al mittente

A stretto giro, infine, a chiudere il cerchio non proprio edificante per Trump e la sua immagine internazionale, è arrivata la replica diretta della stessa Giorgia Meloni. La premier, con un video incalzante in cui smentisce e rispedisce al mittente elucubrazioni e asserzioni deliranti, pubblicato su Instagram e accompagnato dalla didascalia «Io e l’Italia non imploriamo mai», il presidente del Consiglio ha smontato e destituito di fondamento la ricostruzione del tycoon.

«Io e l’Italia non imploriamo mai»

Asserendo: «Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade… Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: Io e l’Italia non imploriamo mai».