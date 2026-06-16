G7, incontro Meloni-Trump: «Un chiarimento utile» tra la premier e il presidente Usa

Foto: Ansa foto / Filippo Attili/Palazzo Chigi

Bilaterali e confronti a Evian

Si sono incontrati ieri Giorgia Meloni e Donald Trump. La premier italiana ha parlato con il presidente americano a margine della cena inaugurale dei leader G7 di Evian. Secondo quanto fanno sapere fonti diplomatiche italiane si è trattato di un passaggio «in cui non vi sono state né battute né scherzi o toni informali: è stato un incontro di chiarimento, un utile scambio». Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane precisando che da parte della Presidente Meloni «c’è interesse a confermare il principio di unità dell’Occidente, che è assolutamente necessario in questo momento di grandi crisi internazionali».

Il confronto non avrebbe riguardato un singolo punto specifico, ma sarebbe inserito in una serie di occasioni di interlocuzione che proseguiranno oggi e domani.

Bilaterale Meloni-Carney su rapporti Italia-Canada

E proprio in ottica di dialogo la Cooperazione tra Italia e Canada è stato il focus al centro dell’incontro bilaterale che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto stamattina con Mark Carney. In una nota diffusa da Palazzo Chigi, si legge che «A margine dei lavori del G7 di Evian, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio con il Primo Ministro del Canada, Mark Carney. L’incontro ha permesso di passare in rassegna lo stato di attuazione del piano d’azione per la cooperazione rafforzata Italia-Canada, concordando sull’opportunità di consolidarla ulteriormente. In tale quadro, i due Leader hanno convenuto di continuare a lavorare per l’adozione di un accordo quadro tra Roma e Ottawa su temi strategici quali la difesa, le infrastrutture, l’energia, i minerali critici, lo spazio».

Approfondimento sui dossier internazionali

Inoltre, passando al «tema dei minerali critici, il Presidente Meloni ha in particolare ringraziato il Primo Ministro Carney per la decisione del Canada di riservare all’Italia un accesso prioritario alle sue scorte, garantendo la sicurezza delle catene di approvvigionamento», prosegue la comunicazione ufficiale del governo italiano.

«Il colloquio – infine – ha anche approfondito i principali dossier dell’agenda internazionale, riaffermando il comune impegno per una pace giusta e duratura in Ucraina e il comune sostegno per la stabilità in Medio Oriente e la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, in linea con il diritto internazionale».

Leggerezza al G7 con la Playlist di Macron

Intanto il G7 in terra di Francia va avanti e tra summit che affrontano focus su temi dirimenti per il futuro della politica e della popolazione mondiale c’è anche il tempo per trovare dei momenti di leggerezza. Così Emmanuel Macron, in uno slancio di simpatia a deciso di dedicare a ciascuno dei leader arrivati a Evian una canzone. Il tutto si è trasformato in una vera e propria playlist dedicata a ciascuno dei suoi colleghi arrivati a Evian per il G7. Il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato sui social le immagini del benvenuto ufficiale ai capi di Stato e di governo di ieri sera e per ogni clip ha scelto con cura una musica di sottofondo.

Felicità di Albano e Romina per Giorgia Meloni

Per Giorgia Meloni ha scelto ‘Felicità’ di Al Bano e Romina mentre per Donald Trump ha optato per ‘Love is a long road’ di Tom Petty. Per il cancelliere tedesco Friedrich Merz il brano è ‘Lieblingsmensch’ (che significa ‘persona preferita’) di Namika mentre per la giapponese Sanae Takaichi la preferenza è ricaduta su ‘Arigato’ dei Nxnja Beats, e per il canadese Mark Carney ‘J’irai où tu iras’ (Andrò dove andrai tu) di Celine Dion. A chiudere la speciale playlist ‘The world is not enough’ dei Garbage, colonna sonora di James Bond, con cui ha omaggiato il premier britannico Keir Starmer, e ‘L’inno alla gioia’ per i vertici dell’Ue Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo.