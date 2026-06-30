Col mitra Kalashnikov in mano nel centro di Napoli: panico e la fuga verso i vicoli (video)

Foto: youtube / InterNapoli

Arrestato

Immagini incredibili, degne di una città in guerra quelle finite sui social e che mostrano un ragazzo, incappucciato e vestito di nero, che nel centro storico di Napoli, nel popolare quartiere di Montesanto, si muove con un mitra in mano tra la folla sfidando non si sa bene chi. L’uomo, 38enne, Giovanni Calvanese, è stato poi arrestato dalla Polizia di Stato durante le indagini avviate dopo gli spari a Montesanto, nel cuore della città: recuperato anche il Kalashnikov che si vede nel video circolato sui social. Nascondeva anche una pistola, calibro 9, con matricola abrasa e con 12 cartucce,nascosta nella camera da letto. Nelle immagini si vede un uomo vestito di nero, col cappuccio in testa vche cammina in piazzetta Montesanto, davanti alla stazione della Cumana, col mitra Kalashnikov. Il giorno prima a Montesanto erano stati diversi colpi di arma da fuoco. Nei giorni scorsi, infatti, altre sparatorie avevano interessato la stessa zona di Montesanto e i Quartieri Spagnoli.