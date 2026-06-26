“Chi l’ha visto?”, i rumors sul dopo Sciarelli danno Coletta in pole: il nome che zittisce la sinistra. Ma non sarà una passeggiata…

Foto: Imagoeconomica / Andrea Panegrossi (Foto d'archivio 2025)

Il retroscena

Dopo ventidue anni, l’addio della Sciarelli ha aperto la partita più delicata e sentita dei palinsesti Rai. e dal magma dei retroscena e dei rumors, emerge una quasi certezza: sarà con ogni probabilità Stefano Coletta a raccogliere la pesantissima eredità della storica conduttrice alla guida di Chi l’ha visto?. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la Rai avrebbe individuato nel dirigente di Viale Mazzini (attualmente direttore della Direzione Coordinamento Generi) la figura ideale per guidare il programma.

Il suo nome, già citato da altre testate come possibile candidato, assume ora i contorni di una scelta quasi definitiva, chiudendo di fatto il toto-nomi che si è scatenato negli ultimi giorni. Dopo ventidue anni, l’addio della Sciarelli ha infatti aperto la partita più delicata e sentita dei palinsesti Rai.

“Chi l’ha visto?”, Stefano Coletta in pole per il dopo Sciarelli

Dunque, con buona pace degli strilloni della prima ora, alla fine, il tanto sbandierato “regime” di TeleMeloni deve aver smarrito la strada nei corridoi di Viale Mazzini. O forse, più banalmente, l’ennesimo fantasma evocato da una sinistra rimasta senza argomenti si è dileguato nel nulla. dalla panchina, infatti, le ultime indiscrezioni lanciate quasi per certe dall’Adnkronos, svelano il retroscena sulla successione più delicata della stagione televisiva: sulla poltrona di Chi l’ha visto?, a raccogliere la pesantissima eredità di Federica Sciarelli, potrebbe accomodarsi proprio Stafano Coletta.

Coletta dato come successore della Sciarelli: la lagna della sinistra messa a tacere?

Outsider d’eccellenza, storico dirigente cresciuto all’ombra di Rai3, ex direttore di rete portato in palmo di mano dall’allora galassia progressista e da sempre araldico punto di riferimento dell’intellighenzia di sinistra a Viale Mazzini, Coletta dato da indiscrezioni attendibili in pole position, e ormai a un passo dalla scelta definitiva, fa crollare in un solo istante il castello di carte delle cassandre progressiste che da mesi piangono sulla “censura di destra” e sull’epurazione dei cervelli in fuga in quanto non allineati (Amadeus docet).

Coletta a “Chi l’ha visto?” sbaraglia la concorrenza doc

Sì, perché la sua candidatura a un passo dall’elezione, dimostra che nella Rai del nuovo corso, non solo non si epura, ma si affida uno dei suoi gioielli di famiglia più identitari – rimasta orfana dopo ventidue anni di gestione Sciarelli – a una figura che rappresenta la continuità storica di quel preciso racconto televisivo. E Coletta, che del programma fu già capostruttura nel 2008, scalza così una concorrenza agguerrita che andava da Francesca Fagnani a Serena Bortone, passando per Giorgia Cardinaletti. E fino a considerate meno papabili, di Massimo Giletti e Pino Rinaldi

Da dirigente di Viale Mazzini a conduttore in video

La scelta di Coletta si configurerebbe quindi non come un semplice cambio di conduzione, ma come una precisa strategia editoriale: affidare uno dei programmi più identificativi del servizio pubblico a una figura che ne conosce la storia e la missione. La sfida, ora, sarà raccogliere l’eredità di Federica Sciarelli, volto molto amato dal pubblico dello storico programma di Rai3.

Ma non sarà una passeggiata di salute…

E in questo senso, se da un lato la possibile mossa della scelta di Coletta toglie ossigeno alla lagna della sinistra sul “pluralismo violato”. Dall’altro carica sulle spalle del possibile “prescelto” una responsabilità titanica. Passare dalla cabina di regia del dietro le quinte al video, mettendoci la faccia davanti a milioni di telespettatori abituati al piglio asciutto e senza sconti della Sciarelli, non sarà una passeggiata di salute. Ma chi vivrà, vedrà…