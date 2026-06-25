Caldo record, sfiorati i 50 gradi in Spagna con oltre duecento vittime: a rischio la Formula uno in Austria

Foto: Ansa foto / Photo perbert (26 giugno 2026)

Emergenza europea

Firenze la città italiana con la temperatura percepita più alta. 1500 telefonate ogni giorno al numero del Ministero

L’ondata di calore che attanaglia l’Europa occidentale sta facendo impennare anche le temperature del suolo, con valori che hanno raggiunto i 48 gradi a Madrid, i 44 gradi a Roma e i 46 gradi a Poitier in Francia così come a Saragozza in Spagna. Lo indicano le rilevazioni dei satelliti Sentinel-3 di Copernicus, il programma di osservazione della Terra di Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione Ue.

Le vittime in Spagna

In Spagna almeno 212 decessi registrati tra domenica e mercoledì sono attribuibili all’ondata di caldo record. E’ quanto emerso da dati pubblicati dall’Instituto de Salud Carlos III di Madrid. Negli stessi giorni del 2025 alla medesima causa risultavano riconducibili 98 decessi.

Si tratta di stime basate su un sistema noto come ‘MoMo’ (Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria), che raccoglie ogni giorno informazioni sul numero di decessi in Spagna, effettua calcoli sulla base del confronto con previsioni secondo dati storici e integra fattori come le temperature comunicate dall’Agenzia nazionale per la meteorologia per elaborare i dati.

Ieri l’Agenzia nazionale per la meteorologia (Aemet) ha reso noto che lunedì e martedì sono state le giornate più calde mai registrate a giugno in Spagna almeno dal 1950. Tra metà maggio e fine settembre 2025, 3.832 decessi erano stati attribuiti al caldo utilizzando lo stesso sistema ‘Momo’.

A Firenze otto giorni consecutivi di bollino rosso

Firenze resta la città con la più alta temperatura percepita in Italia anche il picco è stato registrato a Roma. Per i prossimi giorni sono attese condizioni di forte disagio bioclimatico. La temperatura percepita massima sarà di 37 gradi oggi, 38 gradi domani e 39 gradi sabato, mentre nelle ore più calde della giornata le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Otto giorni consecutivi di bollino rosso.

A rischio il Gp di Formula uno in Austria

Il Gp d’Austria di F1, in programma nel prossimo fine settimana al Red Bull Ring, è stato dichiarato dalla Fia gara ad alto rischio per il forte caldo previsto con temperature oltre i 30°. La Stiria come gran parte dell’Europa è in piena emergenza per le alte temperature registrate