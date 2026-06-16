Concerti in ‘area vip’ per amici, parenti e consiglieri di sinistra: ecco il ‘modello Genova’ di Silvia Salis

Foto: Ansa / Luca Zennaro (7/5/2026)

Figli e figliastri

Un messaggio verosimilmente proveniente dagli alti piani di Palazzo Tursi ha scatenato la furia del centrodestra, che ha denunciato il trattamento di favore verso gli esponenti della maggioranza del sindaco dem

Posti riservati alla maggioranza, inclusi amici e parenti, nell’ultimo Summer festival di Radio dimensione suono a Genova, inaugurato dal sindaco Silvia Salis. A riportarlo è il quotidiano La Verità, sottolineando che all’evento fossero presenti artisti come Annalisa, Sayf, Irama, Dito nella piaga e i Pinguini tattici nucleari. Martedì, nella chat dell’opposizione ha iniziato a girare un messaggio, verosimilmente diffuso dai piani alti di Palazzo Tursi: «Abbiamo riservato tre ingressi per ogni consigliere di maggioranza, permettono di stare in una zona riservata davanti al palco (ingresso Pit). La sindaca farà un saluto sul palco alle 21. I biglietti arriveranno in Comune venerdì mattina e vanno tassativamente ritirati durante la giornata al sesto piano di Tursi (a qualsiasi ora)».

A denunciare l’accaduto è stato l’ex assessore alla Sicurezza di centrodestra Sergio Gambino, pubblicando su Facebook lo screenshot della conversazione: «Se fai parte della maggioranza Salis hai posti riservati. Concerto Rds a Genova “accessibile a tutte e tutti” ha detto la Sindaca Salis. Però i posti riservati sotto il palco sono per i consiglieri di maggioranza e loro amici. A Genova l’inclusione vale per tutti o solo per gli amici della maggioranza».

Putiferio a Genova, posti riservati al concerto per la maggioranza di Silvia Salis

Da tempo Salis utilizza la musica per cercare di accaparrarsi il consenso. Durante la sua amministrazione, l’Arena del mare ha ospitato Lucio Corsi e Brunori Sas, protagonisti di Sanremo 2025. Poi a Capodanno ha regalato un concerto gratuito dei Pinguini tattici nucleari, riempiendo Piazza della Vittoria. Ma non finisce qui, perché l’11 aprile ha raggiunto l’apice della popolarità con il dj set di Charlotte De Witte, che ha attirato più di 10mila persone davanti a Palazzo Ducale. Per il 18 e il 20 giugno, invece, è previsto il doppio concerto di Olly grazie al patrocinio comunale, che ha perfino concesso l’utilizzo dello stadio Luigi Ferraris.

Il successo di questi eventi è indiscutibile ma quello che deriva non è solo rose e fiori. Nel lungo articolo del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro si parla anche di alcune grane giudiziarie che ne sono scaturite, ad esempio sulla gara indetta per l’organizzazione del concerto di Capodanno e per altri eventi da realizzare nei prossimi tre anni, che è finita al vaglio del tribunale amministrativo dopo il ricorso della Duemila grandi eventi, a discapito della Rst events. Inoltre, poco tempo fa l’opposizione è insorta dopo aver scoperto che il concerto di fine anno è costato un milione di euro. Con la stessa cifra, il centrodestra aveva organizzato tre serate nelle festività natalizie del 2024, corredate dalla diretta Mediaset.