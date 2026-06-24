Bambini legati alle sedie e scotch sulla bocca: condannata a 4 anni la maestra di una scuola elementare

Foto: Imagoeconomica / Carlo Carino (13/6/2025)

A Taranto

Una maestra di 63 anni è stata condannata a 4 anni di reclusione, dopo essere stata causa di maltrattamenti aggravati dalla violenza assistita verso alcuni bambini che, negli anni 2014-2015, frequentavano la prima elementare

Una maestra di 63 anni è stata condannata a 4 anni di reclusione, dopo essere stata accusata di maltrattamenti aggravati dalla «violenza assistita» verso alcuni bambini che, nell’anno scolastico 2014-2015, frequentavano la prima elementare in una scuola nella provincia di Taranto. Secondo il Corriere della sera, l’insegnante chiudeva la bocca con lo scotch ai bambini, li legava alla sedia e alla porta, li minacciava di «farli allontanare dalle loro famiglie», lanciava fuori dalla finestra il materiale didattico come penitenza e percuoteva le loro mani con gli schiaffi. Inoltre, la donna è stata condannata al pagamento di una provvisionale di 5mila euro per ciascuna delle otto parti civili costituite. La docente aveva generato paura nei piccoli alunni, che confidarono la propria esperienza alla nuova maestra soltanto in terza elementare. I genitori, che vennero a conoscenza dei fatti, presentarono una denuncia in questura.

Maestra accusata di maltrattamenti condannata a 4 anni: legava i bambini alle sedie e non solo…

Le testimonianze dei bambini vennero alla luce durante il progetto scolastico «Senza Zaino», dedicato al rispetto reciproco e verso gli altri, in cui era previsto un’area di confronto intitolata «Agorà». È stato proprio in questi momenti che i piccoli raccontarono le vessazioni ricevute. Dopo l’inizio delle indagine, i bambini vennero ascoltati quando erano in quarta elementare.

Ma non è finita qui, perché secondo le denunce presentate verso la donna, questa avrebbe anche ripreso – o fatto credere di averlo fatto – alcuni bambini con la videocamera del cellulare, arrivando anche a minacciarli «di divulgare le immagini e di farli allontanare dalle loro famiglie». Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, riportata dalla Gazzetta del mezzogiorno, la donna avrebbe costretto in uno stato di prostrazione e paura i minorenni che studiavano nelle sue classi. A quanto pare, uno dei minori coinvolti nei maltrattamenti avrebbe anche smesso di leggere e scrivere a causa di un blocco psicologico.