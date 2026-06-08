Ballottaggi, doppio colpo in Emilia Romagna: il centrodestra vince a Vignola e Comacchio

Il segnale dalla regione rossa

Bignami: "Il voto dei cittadini premia la concretezza della nostra coalizione". Barcaiuolo: "Il Pd continua a pagare una crescente distanza dalla realtà, divisioni interne e un approccio troppo spesso ideologico che non riesce più a intercettare le priorità delle persone"

Dopo i successi di Lecco, Arezzo, Macerata e Vigevano, arrivano soddisfazioni anche dalla rossa Emilia Romagna in questa tornata amministrativa che conferma il trend del primo turno: spallata? No grazie. Le vittorie nei ballottaggi a Vignola e Comacchio rappresentano un segnale politico molto chiaro che conferma la crescita del centrodestra sui territori. Una conferma che in un regione governata da sempre dalla sinistra, lavorare bene è possibile, rendersi credibili pure. “Negli anni, i nostri rappresentanti hanno svolto un lavoro encomiabile e capillare”, sottolinea, sulla scia dei responsi delle urne, il senatore Michele Barcaiuolo. Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna analizza:

“I cittadini hanno premiato candidati credibili, progetti amministrativi concreti e una coalizione; capace di presentarsi unita e vicina ai problemi reali delle comunità. Fratelli d’Italia si conferma ancora una volta un pilastro fondamentale della coalizione e protagonista di un risultato politico che premia il lavoro svolto in questi anni da amministratori, dirigenti, militanti e rappresentanti istituzionali”.

Emilia Romagna: Vignola e Comacchio al centrodestra

Samuele Bellotti diventa sindaco del centrodestra con il 56,43 per cento a Comacchio. Angelo Pasini del centrodestra si afferma sindaco a Vignola col 62,46% (pari a 6.166 voti) battendo la prima cittadina uscente Emilia Muratori, del centrosinistra, ferma al 37,54% (3.706 voti). Un piccoclo centro strappato alla sinistra. Saluta con particolare soddisfazione i successi in questi due centri dell’Emilia Romagna Galeazzo Bignami: Vignola e Comacchio erano gli unici due comuni dell’Emilia-Romagna in cui si svolgeva il ballottaggio. “Il voto dei cittadini premia la concretezza della nostra coalizione e la qualità dei candidati, confermando la crescita e il radicamento del modello di buon governo del centrodestra sul territorio. Buon lavoro ai nuovi sindaci e alle loro squadre amministrative, già pronte a lavorare per il futuro e lo sviluppo delle comunità’ locali”.

Premiata la concretezza

Sono risultati che dimostrano come sempre più cittadini chiedano amministrazioni capaci di occuparsi di sicurezza, servizi, sviluppo economico, qualità della vita e attenzione alle esigenze delle famiglie e delle imprese. “Al contrario – questo il ragionamento di Barcaiuolo – il Partito Democratico continua a pagare una crescente distanza dalla realtà, divisioni interne e un approccio troppo spesso ideologico che non riesce più a intercettare le priorità delle persone”. Secondo il senatore di FdI, “queste vittorie confermano inoltre il ruolo sempre più centrale di Fratelli d’Italia all’interno della coalizione: oggi il nostro partito rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per il centrodestra emiliano-romagnolo e un elemento di stabilità, coerenza e credibilità politica”. Anche oggi il centrosinistra rimonterà domani