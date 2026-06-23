Agente morto a Milano, svolta choc: fermati due stranieri, uno al volante e un passeggero a bordo. Al vaglio l’ipotesi speronamento

Foto: Ansa e Facebook di Francesco Imprezzabile / Ansa e social (Giugno 2026)

Le novità dell'indagine

Agente morto a Milano: non solo si valuta approfonditamente l’ipotesi dello speronamento. Ma gli aggiornamenti d’indagine danno conto dell’individuazione e del fermo di due persone nel suv pirata all’inseguimento del quale è caduto in servizio Francesco Imprezzabile: sono due stranieri identificati e su cui sono in corso accertamenti. La procura di Milano indaga con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa. L’auto pirata, intanto, è già stata rintracciata a Pioltello.

Di più. Secondo quanto riporta tra gli altri Il Messaggero in questo ore, si tratterebbe di «due cittadini albanesi» su cui gli inquirenti stanno verificando gli elementi a carico. «Il conducente avrebbe 26 anni. Si sta lavorando per arrivare ad un eventuale provvedimento di fermo nell’inchiesta».

Agente morto in inseguimento, 2 le persone rintracciate a bordo del suv: sono due stranieri

Dunque, si valuta l’ipotesi di uno speronamento da parte del suv in fuga, (ossia: si vuole accertare se la caduta sia stata provocata intenzionalmente o da un contatto con il mezzo in fuga) dopo che chi era al volante non si era fermato ad un posto di blocco, che è ora al vaglio degli agenti della polizia stradale per la morte dell’agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile. L’agente della locale stava inseguendo sulla moto di servizio un’auto che non si era fermata ad un posto di blocco quando, nel comune di Peschiera Borromeo, il giovane ha perso il controllo del mezzo su due ruote ed è caduto. Chi indaga sta cercando di capire se Imprezzabile sia finito a terra a seguito di un contatto accidentale. O se invece a speronarlo, e quindi a provocare la caduta fatale, sia stato l’uomo alla guida del suv.

Mattarella: «Vicinanza e cordoglio per la morte dell’agente Imprezzabile»

E mentre sul fronte delle indagini, coordinate dalla pm Francesca Crupi, si registrano importanti e decisive novità – con il suv Audi Q7 in fuga rintracciato a Pioltello e con l’individuazione e il fermo di due persone che si trovavano a bordo del mezzo pirata – la vicenda, che ha profondamente colpito le più alte cariche dello Stato, registra in queste ore anche il messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto manifestare la propria partecipazione al dramma con una nota ufficiale in cui assevera: «Ho appreso la notizia del decesso dell’agente della Polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile che, impegnato in servizi di controllo, ha perso la vita nel corso di un inseguimento. Profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio».

Agente morto a Milano, Salvini: «Una preghiera per Francesco»

Non solo. Perché insieme a tutti i membri del governo di cui abbiamo già dato conto, anche il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha dedicato un pensiero al vigile trentanovenne postando online un messaggio netto sui propri canali social: «Una preghiera per Francesco».

Malan: l’agente «caduto nell’adempimento del dovere, difendendo la sicurezza dei cittadini»

E intano, dalle aule del Parlamento si leva alto il coro di profonda vicinanza dei rappresentanti di Fratelli d’Italia. Il presidente dei senatori di FdI, Lucio Malan, ha voluto onorare la memoria dell’agente dichiarando: «Esprimo vicinanza, anche a nome di tutti i senatori di Fratelli d’Italia, alla famiglia e ai colleghi dell’agente Francesco Imprezzabile, caduto nell’adempimento del dovere. Difendendo la sicurezza dei cittadini. Rendiamo onore a questo servitore dello Stato».

Agente morto, Bignami: «Non possono esserci attenuanti per chi ha forzato il posto di blocco»

A fargli eco, da Montecitorio, è intervenuto a sua volta anche il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, che ha ribadito la linea di assoluta fermezza del partito e la richiesta di giustizia rapida e senza sconti per i responsabili: «Il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Francesco Imprezzabile, l’agente di polizia locale di Milano che è morto questa notte durante un inseguimento mentre stava lavorando. Fratelli d’Italia, oggi e sempre, sarà al fianco delle Forze dell’Ordine e di chi con onore si sacrifica la propria vita per garantire la sicurezza di tutti noi. Mi auguro che si riesca nel più breve tempo possibile ad assicurare alla giustizia chi ha forzato il posto di blocco violando la legge e uccidendo Francesco. Non possono esserci attenuanti».