Addio alla “Lady Diana” thailandese, la principessa “Bha”: l’erede al trono ammirata per l’impegno sui diritti delle donne

Foto: YouTube / Drm News (12/6/2026)

Una figura coltissima

Si era laureata in giurisprudenza alla prestigiosa Cornell University e negli anni aveva anche ricoperto il ruolo di ambasciatrice in Austria. Oltre a lavorare con le Nazioni Unite, si era impegnata per migliorare le condizioni delle carceri femminili

Per oltre tre anni la Thailandia ha sperato in un miracolo, ma giovedì sera la lunga battaglia della ‘Principessa Bha’ si è conclusa con un esito amaro. Bajrakitiyabha Mahidol, primogenita del re thailandese Maha Vajiralongkorn, è morta all’età di 47 anni. Non era soltanto nota come una figura di rappresentanza: avvocata penalista, ambasciatrice e grande sostenitrice dei diritti delle donne, la sua drammatica dipartita lascia il Paese orfano di una delle sue figure reali più moderne e amate, riaprendo i delicati interrogativi sul futuro della successione al trono.

La lunga malattia e l’addio della principessa thailandese

L’annuncio formale è arrivato venerdì mattina tramite l’Ufficio della Casa Reale. La principessa è deceduta nella serata di giovedì, dopo un lungo e silenzioso calvario clinico cominciato nel dicembre del 2022 per colpa di un improvviso malessere. Secondo i bollettini ufficiali, Bajrakitiyabha soffriva di un’infezione addominale che ne ha successivamente compromesso il quadro clinico. Già dallo scorso anno il Palazzo aveva confermato la necessità di ricorrere a un supporto medico costante per le funzioni polmonari e renali. Adesso, il Paese si ferma per renderle omaggio: la sua salma sarà esposta nel maestoso Grand Palace di Bangkok, dove i funerali si svolgeranno con i più alti onori della tradizione reale.

Non solo principessa thailandese, è stata anche l’anima diplomatica e ambasciatrice dei diritti

Era l’unica figlia, nata dal primo matrimonio del re con la principessa Soamsawali. Bajrakitiyabha si era distinta per un curriculum che andava ben oltre gli ozi di corte. Aveva una formazione fortemente internazionale, dati gli studi in Gran Bretagna, in patria e negli Stati Uniti. Si era laureata in legge alla prestigiosa Cornell University e nel corso della sua carriera aveva ricoperto il ruolo di ambasciatrice della Thailandia in Austria, lavorando attivamente anche presso le Nazioni Unite.