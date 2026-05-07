“Vittorio Emanuele II, il Re costituzionale” di Edoardo Pezzoni Mauri e Salvatore Sfrecola arriva al Salone del libro di Torino

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La presentazione del libro

Il 16 maggio 2020, al Salone internazionale del libro di Torino, sarà presentato il libro intitolato “L’Italia in eredità – Vittorio Emanuele II, il re costituzionale”, curato da Edoardo Pezzoni Mauri e Salvatore Sfrecola. Il volume è stato pubblicato con la casa editrice historica e fa parte della collana diretta da Alessandro Sacchi. La conferenza si terrà dalle 16 alle 17 nella sala rosa del padiglione 2.

Come c’è scritto nella trama del libro, Vittorio Emanuele II è stato «una personalità straordinaria che emerge dal testo nel quale storici, giuristi, cultori dell’economia, dell’arte, dei costumi e dell’informazione ne colgono i tratti salienti, il coraggio, il buonsenso, l’umorismo, in una stagione della vita politica italiana ed europea in profonda trasformazione dopo la restaurazione post napoleonica, per svilupparsi nelle istituzioni della libertà. È il riferimento più autentico di quanti, con il pensiero e l’azione, perseguono l’Unità d’Italia, l’unico capace di incarnare la vocazione popolare di Garibaldi, il ruolo istituzionale di Cavour e di coinvolgere perfino il repubblicano Mazzini. Difende la Costituzione anche quando gli va stretta. E ambisce essere riconosciuto come il primo soldato dell’indipendenza italiana»