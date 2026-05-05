Venezia, tre giovani in acqua all’alba: morto un ventenne a San Polo

Foto: Ansa foto / Ufficio stampa Vigili del Fuoco (05/mag/2026)

Indagini sulle ragioni

Carabinieri e Guardia di Finanza al lavoro per chiarire se si sia trattato di un incidente o se i tre giovani di origine polacca si siano volontariamente buttati

Un giovane di 20 anni è morto annegato a Venezia. Il corpo senza vita del ragazzo è stato recuperato questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque di fronte alla caserma della Guarda di Finanza di Campo San Polo. La prima segnalazione arrivata ai Carabinieri è stata prima dell’alba, poco dopo le ore 5 e riguardava soltanto due persone senza abiti nell’acqua di Rio Marin a Venezia. L’intervento è scattato intorno alle ore 5:30, appresa la notizia che il gruppo era composto da tre persone ma che una non era riemersa. I giovani, probabilmente di origine polacca, si erano gettati in un rio. Due di loro sono riusciti a uscire autonomamente da soli, pare grazie all’aiuto di una imbarcazione di passaggio. Hanno raggiunto la riva e una volta lì si è scoperto che c’era una terza persona dispersa. Un ventenne, che pare non avesse addosso né vestiti, né documenti. Sul posto sono accorsi i Carabinieri che da subito hanno iniziato a indagare sull’accaduto e il personale sanitario del Suem 118.

Indagini in corso per capire cosa sia accaduto

Le operazioni di soccorso hanno visto l’intervento di due autopompe lagunari della sede di Venezia a Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale. Il corpo del giovane è stato prima individuato e poi recuperato due ore dopo, alle 7.15 circa, dai sommozzatori dei vigili del fuoco. I due giovani hanno tentato di ricostruire l’accaduto con le forze dell’ordine. La comunicazione non è stata semplice visto che si tratta di ventenni pare di origine polacca che non parlano italiano e non conoscono bene nemmeno altre lingue. Tuttavia la Guardia di Finanza avrebbe già recuperato le immagini dei video di sorveglianza della Caserma dove è stato recuperato il corpo, proprio nel canale Rio Marin. Quello che si sta cercando di capire ora è la dinamica del tragico avvenimento e se si sia trattato di un incidente o se i tre si siano volontariamente gettati in acqua.