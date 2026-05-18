Una lacrima sul viso di Padre Pio “resiste” anche allo spazzolone. Il prete dispone il video controllo

Foto: Ai

Nel Casertano

C’è curiosità, e per molti anche speranza, intorno al fenomeno che si è verificato in una chiesa di Casalba, frazione di Macerata Campania, nel Casertano, dove sul volto di una statua di Padre Pio è comparso un rivolo che secondo alcuni sarebbe una lacrima. Ovviamente, la cautela del prete locale è massima, ma la prima decisione è stata quella di ritirare la statua dalla navata della Chiesa e sostituirla con una di Madre Teresa di Calcutta, per consentire un monitoraggio video continuo all’effige del Santo di Pietrelcina. Fenomeno naturale o miracolo?

Una lacrima sul viso di Padre Pio

La vicenda è stata svelata dal quotidiano “Il Mattino” e poi ripresa da numerose testate locali della provincia di Caserta. Sabato 18 aprile, quindi il mese scorso, una giovane mamma di San Prisco entrata nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, nella frazione di Casalba, avrebbe notato la lacrima sulla guancia destra della statua di Padre Pio, poco prima della messa delle 19. Immediatamente avvisato, il parroco, don Girolamo Capuano, avrebbe archiviato la “visione” come frutto di un fenomeno di umidità provando a passarci sopra uno spazzolone ma la macchia non sarebbe andata via. Da qui la decisione di blindare i filmati della telecamera di sicurezza puntata h24 sulla statua portando altrove i video dell’intero mese precedente per escludere qualsiasi atto vandalico ma senza notare alcuna manomissione. Il caso è finito sul tavolo di monsignor Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua, che ha ordinato agli esperti della diocesi si preparano a prelevare i campioni del liquido per le analisi scientifiche e di puntare sul volto un’altra telecamera per registrare eventuali lacrimazioni. Intanto, in attesa di un riscontro, dieci giovani famiglie del paese hanno deciso di creare un gruppo fisso per recitare il rosario.